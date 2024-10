Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rogers “lật kèo”, quỳ gối xin lỗi B.Bình Dương

Cuộc chạy trốn trong đêm của Nguyễn Rogers và lời tố cáo bị "cắt phế"

Nguyễn Rogers với tên đầy đủ khi mới sang Việt Nam là Rogers Omunsulah Nandwa. Cầu thủ sinh năm 1981 này được người môi giới Eduba (tên gọi là Edu, quốc tịch Cameroon) đưa sang Việt Nam gây ấn tượng bởi rất dày cơm nhưng chân tay thô kệch. Anh may mắn lọt vào mắt xanh, được HLV lão làng Trần Văn Phúc uốn nắn trong 3 năm từ 2010 - 2012. Từ chỗ không biết đá bóng, Nguyễn Rogers dần trở thành một trong những chuyên gia phòng ngự có tiếng tại V.League. Năm 2011, cầu thủ này nhập tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Rogers, và thường được gọi là Nguyễn Rogers. Nhờ hộ chiếu Việt Nam, Nguyễn Rogers được nhiều đội để mắt đến. Do vậy, sau khi hết hợp đồng với Thanh Hóa, đầu mùa 2013 Nguyễn Rogers được B.Bình Dương nhắm đến trong tham vọng tái lập chu kỳ thành công mới.

Nguyễn Rogers (68, phải). Ảnh: Khả Hòa.

Là người đại diện cho Nguyễn Rogers ở Việt Nam, Edu chốt với B.Bình Dương khoản lót tay được cho là 70.000 USD/năm và mức lương 7.000 USD/tháng. Sau khi trở lại Việt Nam từ quê nhà, Nguyễn Rogers ở tuổi 32 dù hơi tăng cân nhưng vẫn còn chơi rất tốt. Anh được bố trí chỗ ở tại đại bản doanh B.Bình Dương để sáng hôm sau ký hợp đồng. Bất ngờ vào nửa đêm, Edu chạy từ nhà ở đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) xuống Bình Dương đón cầu thủ này lúc 3 giờ sáng, chở thẳng đến Đồng Nai và đợi ở sân Đồng Nai từ 4 giờ sáng. Một nhân chứng kể lại: "HLV Trần Bình Sự sáng sớm mở cửa ra thấy Edu và Nguyễn Rogers rất ngạc nhiên vì tưởng cầu thủ này đã ký hợp đồng với B.Bình Dương.

Khi đó trong giới ai cũng nghĩ Nguyễn Rogers đã là người của B.Bình Dương. Edu giải thích do không đồng ý một lãnh đạo của B.Bình Dương đòi "cắt phế" (tiền ăn chia hợp đồng - PV) lên đến 30.000 USD nên muốn đem qua giới thiệu cho Đồng Nai với mức lương 6.000 USD/tháng, lót tay 60.000 USD/năm tính ra vẫn lời". Dĩ nhiên đội Đồng Nai, khi đó là tân binh V.League, không từ chối "món quà từ trên trời rơi xuống" này và nhanh chóng hoàn tất hợp đồng.

Chỉ khổ cho B.Bình Dương sáng mở mắt dậy không thấy Nguyễn Rogers đâu hết mới tá hỏa đi tìm. Phải một lúc sau nhận được tin của cầu thủ Đồng Nai chụp ảnh cùng Nguyễn Rogers khoe trên Facebook, B.Bình Dương mới điếng người và gọi cho HLV Trần Bình Sự. Vừa mất quân vừa nghe Edu "tố" quan chức của mình, B.Bình Dương nhất mực làm rõ vấn đề. Edu và Nguyễn Rogers ngay lập tức phải nói lời cải chính và xin lỗi. Nhưng "bút sa gà chết", hợp đồng với Đồng Nai đã hoàn tất nên B.Bình Dương đành hậm hực tìm cầu thủ nhập tịch khác để thế chỗ.

Quỳ gối xin trở lại B.Bình Dương

Tất nhiên với danh tiếng và hầu bao của mình, đội bóng đất Thủ nhanh chóng tìm được ngoại binh chất lượng khác và vô địch V.League 2 năm liên tiếp 2014, 2015. Nhưng sau vụ lật kèo, Edu mất hết danh tiếng và bị các CLB tẩy chay. Người đàn ông vốn xuất thân bán vải ở chợ Tân Bình từng đem Nguyễn Rogers, Nsi... sang Việt Nam về sau buộc phải thôi làm môi giới cầu thủ. Với số tiền có được từ những năm làm "cò" bóng đá, Edu xin được visa để đưa gia đình sang Mỹ và sau đó làm ông chủ tiệm giặt ủi, rồi làm móng ở thành phố Atlanta (bang Georgia). Trước khi đi, Edu còn tranh thủ lừa những thân chủ của mình, trong đó có Nguyễn Rogers khi đó vẫn đang chơi cho Đồng Nai khiến anh này trắng tay. Nguyễn Rogers sau đó khoác áo CLB Cần Thơ trong 2 mùa 2015 - 2016.

Nguyễn Rogers (68, trái). Ảnh: Khả Hoà.

Đến đầu mùa 2016, HLV Nguyễn Văn Sỹ xin từ chức và Cần Thơ mời HLV Vũ Quang Bảo về dẫn dắt khiến Nguyễn Rogers buộc phải ra đi vì không phù hợp lối chơi mới. Anh đã phải nhờ người môi giới Nguyễn Minh Châu xin về B.Bình Dương thi đấu. Tại văn phòng CLB B.Bình Dương, Nguyễn Rogers đã quỳ gối xin lỗi lãnh đạo đội bóng đất Thủ, tố bị Edu lừa hết tiền tại Đồng Nai và xin cơ hội chuộc lỗi. Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương Lê Hồng Cường sau khi nghe Nguyễn Rogers kể bị lừa hết tiền đã đồng ý cho cầu thủ này một cơ hội với bản hợp đồng có mức lương 5.000 USD/tháng và phí lót tay 50.000 USD/năm.

"Nguyễn Rogers ở quê nhà Kenya làm nghề chăn bò và sang Việt Nam với hy vọng đổi đời. HLV Trần Văn Phúc khi dẫn dắt Thanh Hóa thấy thương quá đã lấy Nguyễn Rogers về, trả lương 100 USD/tháng và dạy cho cầu thủ này những bài học vỡ lòng bóng đá. Mùa giải 2016, nhờ sự rộng lượng của B.Bình Dương mà Nguyễn Rogers được thi đấu tại đây. Tiếc là lần này anh không thể hiện được nhiều. Nếu không lật kèo thì Nguyễn Rogers đã có thể được 2 chức vô địch mùa 2014, 2015 cùng B.Bình Dương. Đằng này, anh bị lừa trắng tay suýt nữa mất hết tất cả. Cũng vì những vụ lật kèo như vậy mà nghề môi giới cầu thủ vẫn bị mang tiếng", ông Nguyễn Minh Châu chia sẻ.