Ngày càng nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà. Họ không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của cây cảnh mà còn lựa chọn những cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí mạnh, hơn nữa phải mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Dưới đây là 5 cây cảnh mà trong tên tiếng Anh đều có 1 chữ "tre" (bamboo). Tuy nhiên, thực chất các cây cảnh này lại không hề có họ hàng liên quan đến cây tre mà chúng ta biết.

Ngày càng nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà.

Đặc biệt, những cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy tốt lành, có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ, đã được NASA xếp vào danh sách hàng đầu của những "máy lọc không khí" tự nhiên lợi hại nhất.

1. Cây cảnh: Cọ tre

Cọ tre (tên tiếng Anh là Bamboo palm) là cây cảnh tràn đầy sắc màu nhiệt đới. Cây cảnh này có những chiếc lá xanh tươi, duyên dáng, trồng trong nhà rất ấn tượng.

Cọ tre (tên khoa học là Chamaedorea seifrizii) hoàn toàn không phải là tre mà là một loại cọ trong họ Araceae.

Bên cạnh đó cây cọ lá tre còn là loại cây được Nasa liệt kê vào danh sách những loại cây thanh lọc không khí tốt. Cọ tre (tên khoa học là Chamaedorea seifrizii) hoàn toàn không phải là tre mà là một loại cọ trong họ Araceae.

Cây cọ nhỏ, phát triển chậm, là loại cây lý tưởng để trồng trong bóng râm và làm cây trồng trong nhà. Cây cọ tre là cây trồng trong nhà phổ biến vì chúng ít tốn công chăm sóc và sống tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Giống như mọi cây cọ cảnh, cọ tre có ý nghĩa phong thủy tốt lành, ngụ ý điềm lành, cát tường. Lá cây cọ cảnh to, xanh mượt và tán xòe rộng hình tròn mang ý nghĩa thể hiện sự tròn trịa, đủ đầy.

Giống như mọi cây cọ cảnh, cọ tre có ý nghĩa phong thủy tốt lành, ngụ ý điềm lành, cát tường.

Những lá cọ ngửa ra ngoài tạo dáng giống như những bàn tay to hứng lộc, cho nên cây cọ cảnh được xem như đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Vì cây có màu sắc tươi sáng, dáng thẳng đứng và cứng cỏi nên cây cọ cảnh còn có tác dụng tránh tà, xua đuổi tà quỷ và những khí xấu.

Dáng cọ đẹp, hướng ra xung quanh còn giúp thu hút vượng khí cho căn nhà, đem đến sự may mắn, hy vọng và điềm mừng, tán cọ rộng làm người ta có cảm giác khoáng đạt, giúp thăng tiến trong công việc và cuộc sống.

Ngoài ra, cây cảnh này rất xanh tươi, lá bóng khỏe. Cây cảnh có yêu cầu về ánh sáng không khắt khe lắm, chỉ cần có một chút loạn thị là được. Nếu ánh sáng mạnh cây cảnh sẽ dễ bị cháy nắng.

2. Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Phát tài phát lộc (tên tiếng Anh là Lucky bamboo - cây tre may mắn, tên khoa học là Dracaena Sanderiana) là cây cảnh có thân cây khỏe, cao và thẳng, lá xanh tươi, vô cùng dễ dàng chăm sóc.

Phát tài phát lộc cũng có nhiều cái tên rất may mắn khác như cây may mắn phát lộc, cây trúc dụ, cây phát lộc...

Người xưa có câu: "Có cây tre may mắn, phú quý dồi dào". Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nên đây là cây cảnh được nhiều người thích trưng bày trong nhà. Đặc biệt vào dịp Tết, mọi người thường cắm vào cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà để đón tài, rước lộc vào nhà.

Phát tài phát lộc cũng có nhiều cái tên rất may mắn khác như cây may mắn phát lộc, cây trúc dụ, cây phát lộc... Mỗi cái tên đều rất đẹp, ngụ ý may mắn, tài lộc.

Đây là loại cây cảnh tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng. Trong phong thủy, khi trồng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà thì Thần Tài gõ cửa, may mắn chạm ngõ, gia đình vượng khí, phát lộc.

Đây là loại cây cảnh tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng.

3. Cây cảnh: Cau vàng

Cây cảnh cau vàng có tên tiếng Anh là Dypsis lutescens hay là Pteris bamboo), còn được gọi là dửa cảnh, tre cọ, cau cọ, cau tre. tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens, Areca lutescens thuộc chi DypsisPteris.

Cây cảnh cau vàng có dáng cây rất thanh lịch, phần ngọn của cây được bao phủ bởi một lớp vỏ màu xanh và trắng, phần thân và gốc của cây chia làm nhiều đốt ngắn và có màu hơi ngả vàng, chính vì thế được gọi là cây cau vàng.

Cây cảnh cau vàng có dáng cây rất thanh lịch, phần ngọn của cây được bao phủ bởi một lớp vỏ màu xanh và trắng.

Cau vàng ra hoa theo cụm, màu trắng sữa và thơm nhẹ. Quả cau vàng khi chín có kích thước bằng đầu ngón tay út người lớn, màu vàng cam và có vị hơi ngọt, chát. Quả cau vàng là nguồn thức ăn yêu thích của một số loài chim.

Cau vàng là một loài cây thân bụi, có tuổi thọ khá lâu và dễ trồng dễ chăm sóc. Cau vàng có một sức sống rất mãnh liệt trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Trong những nghiên cứu của mình về khả năng hấp thụ các khí độc hại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, các nhà khoa học đã kết luận, cau vàng cùng với một số loài cây cảnh trong nhà khác có tác dụng đặc biệt trong việc hấp thụ xylene và toluene có trong không khí.

Đây là những chất có hại đối với cơ thể con người, vì thế khi trồng cau vàng trong nhà bạn có thể yên tâm với những chất độc hại đó sẽ không ảnh hưởng tới mình mà đã được cau vàng hấp thụ gần như toàn bộ.

Với tốc độ sinh trưởng nhanh, tán cây xòe rộng, cành lá sum suê, xanh tốt, cây cảnh được ví như đem lại nhiều may mắn, niềm vui, tài lộc cho gia chủ.

Cây cảnh này là loại cây ưa sáng, nhưng tránh đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp quá lâu sẽ khiến cây bị vàng lá.

Về phong thủy, góp phần đem lại bình an cho gia chủ, tránh được điều không may mắn, thị phi trong cuộc sống. Cau vàng mang ý nghĩa phong thủy đem lại may mắn, tài lộc.

Với khả năng hấp thu độc tố, cùng với dáng cây bền đẹp, vươn thẳng xanh tốt, cây cảnh càng có ý nghĩa xua đi những điều không may mắn, mang lại hạnh phúc, bình an cho gia chủ.

Cây cảnh này là loại cây ưa sáng, nhưng tránh đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp quá lâu sẽ khiến cây bị vàng lá. Do đó, bạn nên đặt chúng ở cửa sổ hoặc ban ban công để cây nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết.

Cây cảnh cũng ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ cho cây phát triển tốt nhất khoảng 30 độ. Nó chịu hạn tốt nên chỉ cần tưới cây 1 lần/ tuần. Tuy nhiên cần đảm bảo lượng nước tưới vừa đủ, giữ đất luôn thông thoáng, tránh tình trạng ngập úng gây thối rễ.

4. Cây cảnh: Trúc bách hợp

Trúc bách hợp (tên tiếng Anh là Lily Bamboo) hay còn được gọi là phất dụ trúc, có tên khoa học là Dracaena reflexa, thuộc chi huyết giác, họ Măng tây (Dracaenaceae).

Cây cảnh này ngoài tự nhiên thường mọc thành bụi, cao đến 2m, cây trồng kiểng trong chậu thì thấp hơn.

Cây cảnh này có thân cứng, màu nâu, sần sùi nhiều vết hõm do lá rụng để lại. Lá trúc bách hợp mọc sum sê như thành bụi, xếp hoa thị ở chính giữa và tua tủa ra xung quanh. Lá dạng thuôn nhọn ở đầu, mép nguyên, màu xanh bóng xen lẫn dải màu vàng tươi kéo dài từ gốc tới ngọn.

Cây cảnh này ngoài tự nhiên thường mọc thành bụi, cao đến 2m, cây trồng kiểng trong chậu thì thấp hơn. Cây nở những cụm hoa nhỏ màu trắng khá thu hút.

Cây cảnh trúc bách hợp trong phong thủy mang ý nghĩa khá tốt đẹp. Ngay từ tên gọi mà người Việt đặt cho cây đã mang hàm ý may mắn.

Theo tiếng Hán Việt, "trúc" đồng âm với "chúc", ấy là lời cầu chúc mọi điều suôn sẻ, hạnh phúc. Người ta cho rằng nếu trồng một cây cảnh trúc bách hợp trong nhà thì rất vượng khí, mang đến năng lượng tích cực cho con người.

Cây cảnh sẽ có sự tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn ở nhiệt độ cao. Vào mùa đông, nhiệt độ phải trên 12 độ C cây mới tồn tại.

Cây cảnh này ngoài tự nhiên có tác dụng khá lớn. Theo NASA thì loại cây này có thể lọc bỏ nhiều khí độc, đem lại môi trường trong lành. Do đó, cây được ưa chuộng trồng làm cây nội thất, ngoại thất sân vườn để thanh lọc không khí.

Cây cảnh này với lá xanh và nhẵn, có tính trang trí cao, rất thích hợp trồng trong nhà. Nó thích môi trường phát triển với nhiệt độ và độ ẩm cao. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển là từ 20 đến 28 độ C.

Cây cảnh sẽ có sự tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn ở nhiệt độ cao. Vào mùa đông, nhiệt độ phải trên 12 độ C cây mới tồn tại.

5. Cây cảnh: Trúc măng tây

Cây cảnh trúc măng tây hay còn gọi là măng tây (tên tiếng Anh là Asparagus hay Asparagus bamboo, tên khoa học là Asparagus officinalis L) cũng là cây cảnh trong nhà được ưa chuộng.

Cây cảnh này có thể cải thiện chỉ số tâm trạng của con người và thúc đẩy sự phát triển trong sự nghiệp.

Nó có vẻ ngoài duyên dáng và sức sống ngoan cường. Cây cảnh không chỉ tăng thêm sức sống cho không gian nội thất mà còn tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn.

Cây trúc măng tây đã trải qua nhiều giai đoạn trong quá trình sinh trưởng, từ lá xanh nhỏ đến cao và thẳng, mỗi giai đoạn lại toát lên một nét duyên dáng riêng.

Về phong thủy, cây măng tây chủ yếu ảnh hưởng đến chuyện học tập, mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ thăng tiến tốt, thành đạt trong công việc.

Hình dáng của cây cảnh này khá sum suê, trông rất đẹp mắt và độc đáo. Vì vậy, nhiều người đặt cây măng tây trong phòng ngủ, bàn làm việc và văn phòng. Cây cảnh này có thể cải thiện chỉ số tâm trạng của con người và thúc đẩy sự phát triển trong sự nghiệp.

Cây cảnh này rất khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt, có thể thanh lọc không khí khi đặt ở nhà, rất hữu ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.

Măng tây thích bóng râm một phần và không chịu được phơi nhiễm. Nó đòi hỏi phải chăm sóc hàng ngày với ánh sáng tán xạ nên bạn cần chú ý che nắng vào mùa hè.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp nên có thể duy trì ở môi trường có nắng. Nó có cành và lá um tùm. Nên cắt tỉa thường xuyên để thúc đẩy sự phát triển của chồi mới tốt hơn.

Cây cảnh này rất khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt, có thể thanh lọc không khí khi đặt ở nhà, rất hữu ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.