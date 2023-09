Loại quả mùa thu long lanh như ngọc, siêu vitamin, ngừa nhiều bệnh nhưng 4 người này không nên ăn

Mùa thu, loại quả này được bày bán với số lượng lớn và được nhiều người ưa thích: Quả lựu.

Vào mùa thu là những quả lựu lại "cháy sáng", phô diễn vẻ no đủ, đẹp đẽ của mình. Quả lựu như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cành, đan xen với những chiếc lá xanh đã trở thành một khung cảnh mùa thu độc đáo.

Vị mật hoa đỏ ngọt ngào và mọng nước của quả lựu là hương vị đặc trưng của mùa thu.



Ảnh minh họa Wallpaperflare

Lựu là một loại quả có từ cổ xưa.

Ở nhiều gia đình nông thôn xưa, nhiều nhà đều ưa thích trồng lựu ở sân vườn. Lựu không chỉ cho hoa đẹp, trái ngọt mà còn là cây phong thủy tốt lành.

Cây lựu mang ý nghĩa tốt đẹp là đông con cháu, khi nở hoa thì sum suê, khi quả chín thì giống như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, phát tài phát lộc. mọi người một cảm giác rất lễ hội.

Theo người xưa, trồng lựu trước nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc gia đình ngày càng súc túc, có cuộc sống bình an. Quả lựu có vị ngọt như mật, cũng có nghĩa cuộc sống của chúng ta ngọt ngào, hạnh phúc. Vì thế mỗi khi Trung thu đến, nhiều người thích đặt những quả lựu trong nhà để thể hiện sự cát tường.

Do đó, cây lựu được nhiều nhà yêu thích và loại quả này cũng rất được nâng niu.

Cây lựu được nhiều nhà yêu thích và loại quả này cũng rất được nâng niu. Ảnh minh họa Wallpaperflare

Theo Healthline, loại quả này chứa nhiều chất dinh dưỡng. Lựu có ít calo và chất béo nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Chất oxy hóa là những hợp chất giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Lượng gốc tự do cao có thể gây hại và góp phần gây ra một số bệnh mãn tính.

Trong khi đó, lựu rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất polyphenolic, bao gồm punicalagin, anthocyanin và tannin thủy phân. Do đó, ăn loại quả này là một cách tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa bệnh tật.

Lựu là loại quả có ít calo và chất béo nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ảnh minh họa Pixabay

Lựu còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch nhờ hợp chất polyphenolic giàu có trong lựu. Đồng thời, loại quả này còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tiết niệu; bảo vệ răng miệng bằng cách giảm sự phát triển của vi trùng có thể gây hôi miệng và sâu răng…

Còn theo Sohu, quả lựu không chỉ mang ý nghĩa đẹp đẽ, bản thân loại quả này còn là một sản phẩm tốt để bồi bổ con người. Y học hiện đại cho thấy, lựu rất giàu vitamin C, vitamin nhóm B, axit folic, các loại axit, chất chống oxy hóa, đường và các nguyên tố vi lượng canxi, sắt, kali, magie,…

Các dưỡng chất này giúp sản sinh dịch cơ thể, giải khát, chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể, tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch.

Tuy nhiên, lựu tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn thoải mái, thể chất của mỗi người rất khác nhau nên chúng ta nên thận trọng hơn trong chế độ ăn uống và kiểm soát chế độ ăn uống của bản thân.

Lựu là một trong những loại quả có nước ép đẹp đẽ, ngon miệng. Ảnh minh họa Wallpaperflare

Những người không nên ăn loại quả này

1. Người bị sâu răng



Trong lựu có chứa nhiều axit hữu cơ như axit malic và axit tannic, sau khi ăn lựu, các axit hữu cơ có trong lựu có thể làm mềm men răng trên bề mặt răng, chắc chắn sẽ làm tăng các triệu chứng sâu răng và có thể làm tăng nguy cơ sâu răng.

Thậm chí nó còn gây sâu răng, đau răng và các cảm giác khó chịu khác. Vì vậy, những người bị sâu răng nên tránh ăn loại quả này.

Người bị táo bón nên tránh ăn hoặc ăn ít loại quả này. Ảnh minh họa Wallpaperflare

2. Người dễ bị táo bón

Những người dễ bị táo bón cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, Trong quả lựu có chứa các chất như axit tannic, có tính chất làm se, sau khi ăn dễ làm chậm nhu động ruột nên không thích hợp cho người bị táo bón. Do đó, người bị táo bón nên tránh ăn hoặc ăn ít loại quả này.

3. Người nóng nảy, dễ nổi giận

Lựu là loại quả có tính ấm, nếu ăn nhiều sẽ dễ nóng và khô. Nếu cơ thể bạn dễ nóng giận thì nên hạn chế ăn loại quả này hoặc tránh ăn quá nhiều, vì ăn nhiều có thể khiến cơ thể càng bực bội hơn, dễ sinh cáu gắt.

Những người không kiểm soát tốt lượng đường trong máu thì tốt nhất không nên ăn loại quả này để tránh tăng lượng đường trong máu. Ảnh minh họa Wallpaperflare

4. Người có lượng đường trong máu cao

Hàm lượng đường trong lựu tương đối cao, thường từ 13% đến 17%. Do đó, đối với những người không kiểm soát tốt lượng đường trong máu thì tốt nhất không nên ăn loại quả này để tránh tăng lượng đường trong máu.

Cách lựa chọn lựu ngon

1. Nhìn hình dáng: Quả lựu khác với những loại quả khác, không phải hình càng tròn, đầy đặn thì càng ngon. Thay vào đó, bạn nên chọn quả có các cạnh và góc rõ ràng hơn.

Nói chung, quả lựu đều đặn, có các góc, khối vuông nhô ra thì chứng tỏ hạt bên trong mọng nước nên sẽ ngọt hơn.

Quả lựu càng nặng tay thì càng ngon. Ảnh minh họa Wallpaperflare

2. Nhìn vào vị trí núm: Nhìn vào núm bên dưới của quả lựu, bạn có thể biết độ chín của quả lựu. Nói chung, nếu các núm đã tách ra hoàn toàn có nghĩa là quả lựu đã chín mọng, đường tích tụ trong quả nhiều hơn, do đó, quả sẽ giòn ngọt hơn.

Nếu các núm còn nguyên thì có thể quả chưa đủ chín nên vị sẽ chua.

3. Cân trọng lượng: Khi ăn lựu, chúng ta chủ yếu ăn nước ép của nó. Đây cũng là điểm khác biệt giữa lựu và các loại trái cây khác.

Vì vậy, chúng ta phải chọn những quả lựu có đủ nước để tiết kiệm chi phí. Cách dễ nhất lựa chọn các quả lựu có trọng lượng nặng. Bạn có thể cầm và cảm nhận trọng lượng của chúng, nếu quả lựu nặng tay, đầm tay, có nghĩa quả mọng nước.

Loại quả này nhiều nước hơn nếu cỏ vỏ căng bóng, sáng màu. Ảnh minh họa Wallpaperflare

4. Nhìn vỏ: Khi mua lựu, bạn cũng nên chú ý đến độ tươi của quả lựu, quan sát vỏ. Chúng ta cần chọn những quả có bề mặt nhẵn, nguyên vẹn, không bị va đập, hư hỏng, không có đốm đen,… Vỏ quả lựu phải sáng bóng, chắc và đàn hồi khi ấn nhẹ tay vào.

Những quả lựu như vậy tươi hơn và chất lượng tốt.