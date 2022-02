Cây cảnh cực hiếm nở hoa bỗng sinh sôi, báo hiệu điềm lành sắp đến

Có những cây cảnh cực hiếm nở hoa, dù bạn đã hết lòng chăm sóc. Các cây cảnh này chủ yếu được trồng để ngắm lá và hoa của chúng thực chất cũng không đẹp.

Tuy nhiên, theo phong thủy, khi các cây cảnh nở hoa có ý nghĩa tốt lành, báo hiệu vận may sắp đến, phúc khí đầy nhà.

Hãy xem đó là những cây cảnh nào nhé.

Mọi người thường nhìn thấy hoa Lan Quân tử trên ảnh. Hoa nở đẹp, rực rỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người trồng cây cảnh đã than thở rằng họ đã nuôi Lan quân tử cả chục năm mà mãi không thấy nở hoa.

Quả thật, lan quân tử rất khó chăm sóc để nở hoa. Có 3 điều kiện để cây cảnh anfy nở hoa đó là số lượng lá phải nhiều hơn 12 lá thì cây mới có thể ra hoa; thứ 2 là việc bón phân đầy đủ, thích hợp; thứ bà là có nhiệt độ chênh lệch phù hợp để cây cảnh ra hoa vào mùa đông.

Đây là những điều kiện mà người trồng cây cảnh không chuyên nghiệp rất khó có thể chăm sóc cây cảnh lan quân tử cho thích hợp.

Vì thế, bỗng nhiên bạn thấy cây lan quân tử nhà bạn nở hoa tức là niềm vui bất ngờ có thể sắp đến.

Hàng trăm, hàng nghìn người đã nuôi cây kim ngân nhưng rất ít người nuôi cây kim ngân nở hoa. Thậm chí, nhiều người còn không biết rằng cây kim ngân cũng có thể nở hoa.

Cây cảnh kim ngân ưa nắng nên phải phơi nắng nhiều. Đồng thời, cây cảnh này có rễ nông nên không được tưới quá nhiều.

Chỉ cần bạn kiểm soát việc tưới nước và phơi nắng nhiều hơn thì ít nhất bạn cũng không thể giữ cho cây sống được. Còn đối với việc cây cảnh ra hoa thì phải nhìn vào số mệnh.

Cây cảnh này là loại cây thủy canh, rất dễ sống, lại có ý nghĩa phong thủy hút tài, phát lộc nên được nhiều người ưa thích trồng trong nhà.

Hoa của cây cảnh phát tài phát lộc

Nhưng hầu hết mọi người đều chưa được nhìn thấy cây phát tài phát lộc nở hoa. Thực tế, cũng rất khó nhìn thấy cây cảnh này nở hoa. Hoa của cây cảnh phát tài phát lộc màu trắng, rất đẹp.

Tuy nhiên, cơ hội nở hoa đối với cây phát tài phát lộc trồng trong đất cao hơn là trồng trong chậu và càng khó với cây thủy canh do thiếu chất dinh dưỡng và không gian sinh trưởng. Nếu bạn may mắn trồng cây cảnh này ra hoa thì may mắn sắp đến với bạn.

4. Cây cảnh: Măng tây

Cây cảnh măng tây là một loài cây lá cảnh rất tao nhã, lá cây đẹp, hình dáng bắt mắt. Chỉ cần bạn chú ý chăm sóc một chút là cây cảnh này sẽ phát triển rất tốt, cho tán lá xanh mát mắt.

Hoa của cây cảnh măng tây

Nhưng kiến thức về cây cảnh này thì ít người biết. Thực chất, cây măng tây có thể leo thành giàn và có thể nở hoa li ti nhìn khá tao nhã, đẹp mắt, cảm giác giống như những ngôi sao trắng trên nền lá xanh non.

Tuy nhiên, để nhìn thấy cây cảnh măng tây trồng trong chậu ra hoa lại là một việc vô cùng hiếm hoi. Do đó, nhìn thấy hoa măng tây nở có thể bạn sắp đón niềm vui đó.

5. Cây cảnh: Cành vàng lá ngọc

Cây cảnh cành vàng lá ngọc là cây cho lá xanh như những miếng ngọc bích. Đồng thời, cây cũng có tên gọi cho ý nghĩa phong thủy "tiền tài" nên nhiều người ưa thích trồng trong nhà.

Hoa của cây cảnh cành vàng lá ngọc

Vì nó là cây cảnh ngắm lá, có thể uốn thành dáng bon sai nên mọi người chỉ ngắm lá mà ít quan tâm đến việc cây cảnh này có nở hoa hay không.

Thực tế thì cây cảnh cành vàng lá ngọc sẽ nở hoa. Hoa của chúng có màu trắng, không có gì nổi bật nên cũng không được chú ý.

Tuy nhiên, cây cảnh này hiếm khi nở hoa, thậm chí trồng trong nhà vài thập kỷ cũng không ra hoa. Do đó, hoa của cây cảnh cành vàng lá ngọc được coi là điềm lành. Nếu trong nhà có cây cảnh này nở hoa gia chủ sẽ đón phúc khí, may mắn.

6. Cây cảnh: Trầu bà

Cây cảnh trầu bà (vạn niên thanh) là loại cây "phổ thông" dễ trồng, xanh tốt, có tác dụng thanh lọc không khí tốt. Do đó, nhà nào cũng trồng vài chậu để làm đẹp nhà, lọc khí.

Một bông hoa của cây cảnh trầu bà được lan truyền trên mạng nhưng cũng không biết chính xác có hay không

Đây cũng là cây cảnh mà hiếm ai thấy chúng nở hoa. Vậy cây cảnh này có thể nở hoa hay không?

Trên mạng tôi có tìm thấy vài bức ảnh về hoa của cây cảnh trầu bà nhưng thú thật tôi cũng không biết chính xác có thật hay không?

Do đó, nếu cây cảnh trầu bà nhà bạn nở hoa thì hiếm quá rồi!

(Theo SH)