Cây cảnh gợi hoài niệm trong vườn xưa, dễ chăm sóc, ưa nhìn, mang tài lộc, may mắn cho gia đình

Cây bỏng hay còn gọi là sống đời ta là cây cảnh thường gặp trong vườn nông thôn xưa. Cây cảnh này có nhiều tên gọi khác như sống đời đơn, trường sinh, diệp sinh căn, tên khoa học là Kalanchoe pinnata, họ Kalanchoe.

Đặc điểm của cây cảnh sống đời ta

Đây là một loại cây thường được trồng trong vườn nhà làm cảnh và làm thuốc. Cây cao cỡ 40 - 60cm, thân tròn, nhẵn, mọng nước, có đốm tía.

Những bông hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp, nở thành từng chùm lớn sống động và xinh đẹp. Giống như tên gọi "sống đời", cây cảnh này gần như "bất tử" trong mọi môi trường. Ảnh minh họa toutiao

Lá mọc đôi, chéo chữ thập, đơn hoặc gồm 3 - 4 lá chét dầy; mép khía răng cưa tròn. Hoa màu đỏ hay vàng cam, rủ xuống trên một cán dài ở ngọn thân hay ở lá bên cạnh. Mùa hoa vào tháng 2 đến tháng 5, thậm chí kéo dài đến 6 tháng.

Nó có điểm khác biệt so với các cây sống đời khác là hoa có 4 cánh đơn, màu chủ đạo là màu đỏ và hồng, sau này có thêm màu vàng, cam. Tuy nhiên, ở vườn nhà xưa chủ yếu là hoa bỏng màu đỏ.

Một chiếc lá có thể mọc lên hàng chục cây con, chẳng mấy chốc chúng ta có cả góc vườn hoa bỏng. Ảnh minh họa toutiao

Chúng cũng là những cây cảnh cực kỳ dễ nhân giống. Trẻ em thời xưa thường biết đến trò chơi: hái lá sống đời và dặt xuống đất, chờ đợi những chiếc lá ra rễ và mọc thành các cây con.

Thật là khả năng "sinh đẻ" kỳ diệu.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sống đời ta

Cây cảnh này có vẻ ngoài mộc mạc, giàu sức sống còn là cây cảnh phong thủy được yêu thích, có thể mang tài lộc, cát tường vào gia đình, giúp gia chủ làm ăn phát đạt.

Những chậu hoa đỏ rực, nở rộ, sum vầy, tưng bừng rất đẹp mắt thường được trồng ở trước cửa nhà hoặc bê vài chậu vào nhà trưng bày vào dịp lễ Tết.

Người xưa còn có câu: "Nhà nào có cây cảnh sống đời thì con cháu không giàu cũng thịnh vượng". Ảnh minh họa toutiao

Chậu cây cảnh này nhỏ nhắn nhưng chúng mang lại sức mạnh bền bỉ, chống chọi lại với mọi mưa gió, nắng gắt vẫn phát triển tốt.

Hơn nữa, lá rụng xuống lại mọc thành hàng chục cây con, vòng đời dường như không bao giờ chấm dứt, trường thọ, vĩnh hằng theo thời gian.

Ý nghĩa của hoa sống đời nói chung là mang lại may mắn, bình an, sức khỏe và trường thọ. Ảnh minh họa urbanplants.

Do đó, ý nghĩa của hoa sống đời nói chung là mang lại may mắn, bình an, sức khỏe và trường thọ. Chúng cũng có ý nghĩa về sự sinh sôi nảy nở, con cháu sum vầy, đoàn kết.

Gia đình có người cao tuổi trồng sống đời trong nhà để cầu chúc sức khỏe và sự trường thọ. Cây cảnh này không chỉ làm đẹp mà còn mang lại may mắn cho ngôi nhà.

Ngoài ra, loài hoa này cũng nở ra như đuôi phượng, rất lộng lẫy nên còn ngụ ý "phú quý, cát tường". Những chiếc lá xanh mướt, xòe rộng cũng thu hút tài lộc cho gia đình.

Chính vì những ý nghĩa tốt đẹp nêu trên mà ngày càng có nhiều người thích trồng sống đời trong nhà. Đặc biệt, khi loài hoa nở rộ, rực rỡ một màu đỏ tươi càng mang tính lễ hội, thu hút thịnh vượng cho gia đình.



Hoa nở rộ vào mùa đông xuân nên vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình trồng cây cảnh này trong nhà để mang lại may mắn, thịnh vượng, đón những ngày tốt lành vào năm mới.

Ngoài ra, cây cảnh này còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Ảnh minh họa toutiao

Cây cảnh trồng lâu trong nhà trở thành 'cây cổ" càng giúp cho ngôi nhà hưng thịnh, vượng khí. Giữ một chậu sống đời ta trong nhà mang lại cho người ta cảm giác an tâm, viên mãn.

Theo y học cổ truyền, cây lá bỏng có vị nhạt, hơi chua, chan chát, có tính mát, không độc, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, tiêu độc, giúp vết thương chóng lên da non…

Cách chăm sóc cây cảnh sống đời ta

Cây cảnh sống đời ta là loài hoa lười, chủ yếu vì là cây mọng nước nên khi lớn không cần tưới quá nhiều nhưng phải có kiểm soát. Ảnh minh họa toutiao

Ánh sáng

Cây cảnh này thích ánh nắng ấm áp, có thể phơi nắng quanh năm. Cây cảnh này có thể nở hoa kéo dài đến mùa hè nên nó sẽ không ngủ đông vào mùa hè, bạn có thể phơi nắng cây cảnh này quanh năm.

Tưới nước

Nếu tưới quá nhiều sẽ dễ bị thối rễ. Vào mùa hè nên tưới nhiều nước, vào mùa đông cây sinh trưởng chậm nên tưới ít hơn.



Mùa đông dùng kali dihydro photphat, có thể phun hoặc bôi, dùng mười ngày một lần để cây cảnh nở hoa tốt. Ảnh minh họa toutiao

Bón phân

Bón phân cho cây cảnh sống đời ta trong thời kỳ sinh trưởng mạnh vào mùa xuân, có thể sử dụng phân ba nguyên tố nitơ, lân và kali để thúc đẩy sự phát triển của cành và làm cho cây cảnh phát triển tươi tốt và "sinh con đẻ cái" tốt hơn.

Cây cảnh sống đời ta ưa ấm áp, sợ lạnh. Ảnh minh họa toutiao

Nhiệt độ

Như vậy, nhiều người yêu thích sống đời ta không chỉ là cảm giác "hoài cổ" nhờ về những kỷ niệm của tuổi thơ và khu vườn xưa cũ của bà mà vì nó mang lại điềm lành, ngụ ý trường thọ, thịnh vượng, sum vầy.