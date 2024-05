Cây cảnh hoa tím biếc, bồng bềnh như sương, như khói lại như mây, giúp tâm hồn được xoa dịu, chữa lành

Tháng 5, tháng 6 là mùa mà cây cảnh này bắt đầu nhuộm tím bầu trời bằng màu hoa tím nao lòng của nó: Phượng tím.

Tại Việt Nam, phượng tím là loài hoa "đặc sản" của Đà Lạt. Ngoài ra chúng được trồng rải rác ở nhiều nơi. Mỗi khi cây cảnh nở hoa đều thu hút ánh nhìn.

Không chỉ bầu trời tím mà cả bước chân cũng trở nên tím biếc khi "bay" trên những cánh hoa tím như trải thảm phía dưới. Ảnh minh họa Toutiao

Còn ở nhiều nơi trên thế giới như Nam Phi, Trung Quốc, Úc... phượng tím được trồng làm cây cảnh quan đô thị với nhiều tuyến phố dày đặc cây cảnh này. Điều này đã tạo nên cảnh ngoạn mục mỗi khi phượng tím nở rộ.

Lúc này, cả nụ cười, cả ánh mắt của mỗi người đều trở nên tím biếc, thư thái, dễ chịu. Đắm chìm trong sắc màu phượng tím, tâm hồn mỗi người đều được chữa lành.

Cây cảnh này là cây thân gỗ có hình dáng độc đáo. Ảnh minh họa Esty

Nhưng nơi có phượng tím nở rộ cũng đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút mọi người tham quan, chụp ảnh tự sướng và chữa lành theo cách ngọt ngào nhất.

Đặc điểm của cây cảnh phượng tím

Cây cảnh này có tên khoa học là Jacaranda mimosifolia, thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae ) bao gồm các cây như chùm ớt, núc nác, đào tiên...

Cây cảnh này là cây thân gỗ có hình dáng độc đáo. Thân cây cao và thẳng, cành mảnh mai dày đặc. Những tán cây gần như được bao phủ hoàn toàn bởi hoa trong mùa hoa nở, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

Đẹp nhất chính là màu sắc của loài hoa này, mờ ảo và sang trọng, khiến cây cảnh này còn có biệt danh mỹ miều là "ngọn lửa tím", có lúc lại biến ảo thành màu xanh biếc bí ẩn. Ảnh minh họa Toutiao

Những chiếc lá mảnh mai như lông vũ xanh tươi, sang trọng và giàu sức sống. Mỗi lần cơn gió qua, những chiếc lá lại tung bay giống như những chiếc lông vũ bay lên trong gió.



Cây cảnh này ra hoa vào tháng 5, tháng 6 hàng năm. Ở một số nơi, cây cảnh có thể nở sớm hơn vào mùa xuân, ngay từ tháng 3, nở rộ vào tháng 4, tháng 5 và kéo dài đến tận tháng 7, 8.

Chúng giống như một giấc mơ nhưng không phải là một giấc mơ. Ảnh minh họa Toutiao

Mỗi bông hoa phượng tím nhỏ nhắn và xinh đẹp, cánh hoa mềm mại và quyến rũ, hoa có hình dạng độc đáo giống như cả chùm chuông gió nhỏ treo trên cành cây, reo vui trong gió.

Khi hoa nở rộ, cả cây cảnh thấm đẫm một màu tím hoa cà, tím oải hương lại có vẻ xanh lam rực rỡ. Nhìn xa, màu hoa giống như sương, như khói lại như mây, tím biếc, xanh dịu dàng, bồng bềnh, mờ ảo và tao nhã.

Chúng giống như một giấc mơ nhưng không phải là một giấc mơ. Trong gió, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những bông hoa nở rộ như những ngọn lửa nhảy múa, vô cùng lộng lẫy.

Cây cảnh này thích khí hậu mát mẻ và ấm áp, nhiệt độ phát triển lý tưởng là từ 22-30 độ C nên có thể trồng được ở nhiều vùng ở nước ta. Ảnh minh họa Toutiao

Màu hoa khiến cây cảnh này trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, kéo dài từ suốt mùa xuân sang hè.



Cây cảnh này thích khí hậu mát mẻ và ấm áp, nhiệt độ phát triển lý tưởng là từ 22-30 độ C nên có thể trồng được ở nhiều vùng ở nước ta.

Ý nghĩa của cây cảnh phượng tím

Phượng tím còn được coi là cây may mắn và được cho là mang lại may mắn và giàu có. Đó là vì màu hoa phượng tím xứng với câu mà người xưa vẫn nói: "Tử khí Đông lai", nghĩa là "sắc tím từ phương Đông đến".

Phượng tím còn được coi là cây may mắn và được cho là mang lại may mắn và giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn, là điềm báo may mắn sắp đến, có thể giúp đời bạn thuận buồm xuôi gió

Trong văn hóa của một số dân tộc, loài hoa này còn tượng trưng cho sự kiên trì và hy vọng, bởi nó có thể phát triển bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt và nở những bông hoa xinh đẹp vào mùa xuân, có sức lay động trái tim mọi người.

Trong văn học và nghệ thuật, phượng tím cũng thường được dùng làm chủ đề. Nhiều nhà thơ và họa sĩ lấy cảm hứng từ loài hoa này và thường sử dụng nó như một yếu tố tượng trưng cho vẻ đẹp, thiên nhiên và sức mạnh của cuộc sống trong các tác phẩm của họ.

Như chùm chuông gió nhỏ. Ảnh minh họa Toutiao

Còn ngôn ngữ hoa của phượng tím là yên tĩnh, sâu sắc, u sầu và chờ đợi tình yêu trong tuyệt vọng.

Những ý nghĩa biểu tượng đặc biệt này khiến cây cảnh phượng tím trở thành nguồn nuôi dưỡng tinh thần độc đáo.

Cây cảnh này có giá trị làm cảnh cao với sắc hoa đẹp và độc đáo. Nó còn có giá trị bảo vệ môi trường. Phượng tím có khả năng chống ô nhiễm mạnh mẽ và có thể hấp thụ các chất có hại trong không khí và cải thiện chất lượng không khí.

Cây cảnh này có giá trị làm cảnh cao với sắc hoa đẹp và độc đáo. Ảnh minh họa Toutiao

Đồng thời, tán cây của nó có thể chặn ánh sáng mặt trời, giảm nhiệt độ mặt đất và có tác dụng giảm nhẹ nhất định hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Cây cảnh cũng có giá trị sinh thái cao, có thể ngăn chặn sự xói mòn của đất.

Ngoài ra, cây cảnh này còn có giá trị chữa bệnh. Vỏ, lá và hoa của cây phượng tím đều có giá trị chữa bệnh nhất định. Vỏ cây có thể dùng chữa bệnh thấp khớp, gãy xương và các bệnh khác; lá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm sưng tấy, giảm đau;

Cây cảnh này cũng có giá trị kinh tế. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này cũng có giá trị kinh tế. Thân và lá của nó rất giàu xenlulo và có thể dùng làm giấy. Ngoài ra, gỗ phượng tím là loại gỗ có màu trắng vàng, kết cấu tương đối nhẹ và thẳng nên trở thành vật liệu lý tưởng để làm đồ nội thất.

Hơn nữa, sau khi phượng tím được chế biến thành đồ nội thất, nó không dễ bị biến dạng và có thời gian bảo quản lâu dài. thời gian nên nó rất được ưa chuộng trên thị trường nội thất.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh phượng tím

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Ảnh minh họa viriar

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Nó cũng thích khí hậu ấm áp và nên được trồng ở nơi có nhiều nắng. Nó không có yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện đất và có thể phát triển tốt ở đất nói chung trung tính và hơi chua.

Nhiệt độ tăng trưởng thích hợp là 22oC ~ 30oC. Nếu nhiệt độ vào mùa đông thấp hơn 15°C thì cây phát triển sẽ trì trệ; nếu thấp hơn 3°C đến 5°C thì có nguy cơ bị đóng băng. Còn vào mùa hè, nếu nhiệt độ cao hơn 32°C, sự sinh trưởng cũng bị ức chế.

Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh phượng tím

Ánh sáng:

Bản chất cây cảnh này ưa ánh sáng nên tốt nhất nên đặt cây ở nơi có nhiều nắng nhưng có thể chịu được bóng bán phần vào mùa hè, khi nắng quá gay gắt vẫn cần che nắng hợp lý.

Ảnh minh họa Toutiao

Đất

Cây cảnh phượng tím thích đất thịt pha cát hoặc đất thịt màu mỡ, ẩm ướt, vì vậy hãy cẩn thận khi trồng.

Bón phân

Khi trồng cây cảnh này cần bón đủ phân. Sau khi cây sống sót, cần bón thúc vào mùa xuân và mùa thu. Khi trồng trong chậu, có thể cắt khô hoặc ghép để cây lùn lại, đồng thời kiểm soát việc tưới nước và bón phân.

Ảnh minh họa Toutiao

Cắt tỉa

Việc cắt tỉa được thực hiện vào đầu mùa xuân hàng năm, những cây già cần được cắt tỉa lại, giúp cây có dáng đẹp hơn và không bị mất chất dinh dưỡng, đến mùa hoa sang năm cây cảnh sẽ nở hoa nhiều hơn, đẹp hơn.

Ảnh minh họa Toutiao

Nếu tâm hồn bạn chật chội, cơ thể bạn ứ chệ, mệt mỏi, bạn hãy trồng ngay cây cảnh này để đến ngày được chữa lành bởi màu hoa tím biếc, xanh thẳm, như sương, như khói lại như mây!!!!!