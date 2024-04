Cây cảnh xấu xí "cho vàng không đổi", đặt trong phòng khách, trấn trạch, giữ nhà, trăm năm phú quý

Ngày càng có nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà. Những chiếc lá, bông hoa không chỉ vun đắp tình cảm, thỏa mãn sở thích cá nhân mà còn giúp ngôi nhà của họ trở nên rực rỡ và xanh tươi.



Trong thế giới cây cảnh, một số loài hoa tuy bị coi là "xấu xí" nhưng lại có giá trị trang trí độc đáo và ý nghĩa đặc biệt, rất được người giàu coi trọng.

Đó là cây thùa, bình vôi, xương rồng vạn lý trường thành. Ba cây cảnh này tưởng chừng như "xấu xí" này lại trở thành những loại cây xanh trong nhà được ngày càng nhiều người mê mẩn và yêu thích.

Cây cảnh này có thể cao đến 6-7m, nhìn như một con rồng bay lên trời xanh, nhìn rất hùng mạnh và uy nghiêm. Ảnh minh họa

1. Cây cảnh: Thùa

Cây thùa (Agave) có hình dạng cây rất đẹp và hùng vĩ, lá của nó dày dặn, cứng, có hình như lưỡi rồng. Những chiếc lá xếp chồng lên nhau như hình hoa hồng, càng ngày càng cao lớn.

Cây cảnh này có thể cao đến 6-7m, nhìn như một con rồng bay lên trời xanh, nhìn rất hùng mạnh và uy nghiêm.

Cây thùa cũng có tuổi thọ cao và khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ. Đây là cây cảnh phong thủy rất được ưa chuộng. Nhiều gia đình giàu có thường trồng cây thùa trước cửa để "trấn trạch, giữ nhà".

Là một loài mọng nước, cây cảnh này có một sức sống đặc biệt. Nó cũng có vẻ ngoài độc đáo và cảm giác gai góc. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài nổi bật này đã khiến cây thùa trở thành lựa chọn lý tưởng cho cây cảnh trong nhà.

Khi vài chục tuổi, cây cảnh này có thể nở những bông hoa với hình dáng rất bá đạo, mang tài lộc cho gia đình. Ảnh minh họa homesandgardens

Hơn nữa, cây thùa có rất nhiều giống, phổ biến như: Agave Golden Edge, Golden Heart Agave, Thornless Agave, Spiny Agave... Các giống khác nhau có hình dạng và màu sắc lá khác nhau.

Màu sắc phong phú và đa dạng của nó, từ xanh lá cây đến tím, từ đỏ đến vàng, mang đến cho chúng ta sự thích thú về mặt thị giác.

Ngoài giá trị trang trí, cây thùa còn tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự dũng cảm. Chúng có thể tồn tại trong điều kiện khô cằn, truyền cảm hứng về sự may mắn và nhắc nhở chúng ta luôn mạnh mẽ.

Cây thùa trồng ngoài tự nhiên có nhiều loài cũng có kích cỡ rất lớn, có tuổi thọ cao, xứng đáng là cây cảnh "trấn trạch". Khi vài chục tuổi, cây cảnh này có thể nở những bông hoa với hình dáng rất bá đạo, mang tài lộc cho gia đình.

Đương nhiên, có những cây thùa giá cao ngất ngưởng. Với vẻ ngoái bá đạo, khí chất cao ngạo, mạnh mẽ, cây cảnh này chắc chắn là người đại diện tốt để giữ nhà cho bạn.

Cây cảnh này có thể giúp tăng cường sự ổn định trong mối quan hệ và hôn nhân. Ảnh minh họa Toutiao

Cây thùa có ý nghĩa phong thủy tốt, có thể giữ bình an cho ngôi nhà, thanh lọc không khí, tăng cường sức khỏe.

Trong phong thủy, cây thùa được biết đến với khả năng thu hút tài lộc, tăng cường sự thịnh vượng và phát triển kinh doanh. Vì thế, cây cảnh này được đặt ở những nơi kinh doanh, buôn bán như: cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, khách sạn,… nhằm thu hút tài lộc cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, cây thùa còn mang mang lại may mắn và tình yêu trong cuộc sống. Cây cảnh này có thể giúp tăng cường sự ổn định trong mối quan hệ và hôn nhân.

Do đó, bạn thấy chúng hay được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng khách, để kích hoạt năng lượng tích cực và tạo ra môi trường hạnh phúc cho gia chủ.

Cây cảnh bình vôi là cây thân leo, phần thân gần đất phình to ra có hình dạng như bình đựng vôi ăn trầu. Ảnh minh họa SH

2. Cây cảnh: Bình vôi

Cây cảnh bình vôi (Stephania Glabra) là một loại cây leo. Lá của nó có màu xanh ngọc lục bảo, tròn xoe, với những đường gân lá nổi bật, nhìn rất sinh động và đẹp mắt.

Cây cảnh bình vôi là cây thân leo, phần thân gần đất phình to ra có hình dạng như bình đựng vôi ăn trầu. Đó là nguồn gốc tên gọi bình vôi. Thân và rễ của cây cảnh này được dùng làm thuốc, là vị thuốc của nhiều bài thuốc bắc.

Cây bình vôi nếu mọc ở núi hoang có thể có kích cỡ rất lớn. Tuy là loài thuốc quý nhưng cây bình vôi sinh sản rất nhanh nhờ phát tán hạt giống nên nó không phải là loài cây quý hiếm.

Loại cây này có khả năng phục hồi và thích nghi đáng kể, có thể tồn tại và phát triển trong nhiều môi trường khác nhau.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí. Ảnh minh họa SH

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ, những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu nhỏ nhỏ, xinh xinh sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho bạn.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí.

Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắn cho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Cây cảnh này là loài cây mọng nước có nguồn gốc từ Châu Phi, được ca ngợi là "ngọc lục bảo". Ảnh minh họa SH

3. Cây cảnh: Vạn lý trường thành

Xương rồng Vạn lý trường thành (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Cây cảnh này là loài cây mọng nước có nguồn gốc từ Châu Phi, được ca ngợi là "ngọc lục bảo". Cây cảnh này có hình dạng rất kỳ lạ, thân mọc méo mó thành các bướu rất cổ quái.

Đôi khi những chiếc lá hiển thị hiệu ứng chuyển màu xanh lam-xanh lá cây, trong khi cành và đầu lá có màu đỏ sẫm, mang đến cho mọi người trải nghiệm hình ảnh rất độc đáo.

Khi lại gần bạn có thể thấy khắp gốc cây nổi mụn, tất cả đều có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt, thật khó có thể đánh giá cao một cây cảnh có hình thù kỳ dị như vậy.

Cây cảnh này trồng lâu năm cũng có hình dáng bề thế, khá ấn tượng. Nhờ vậy mà nó trở thành thú chơi của một số nhà giàu. Ảnh minh họa SH

Tuy nhiên, cây cảnh này biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, dùng làm cây "giữ nhà" rất tốt.

Vì là xương rồng nên trong phong thủy có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Cây cảnh này trồng lâu năm cũng có hình dáng bề thế, khá ấn tượng. Nhờ vậy mà nó trở thành thú chơi của một số nhà giàu.

Duy trì cây cảnh này ở nhà có thể tăng thêm vẻ đẹp và làm cho không gian gia đình bạn nhiều màu sắc hơn.

Ngoài tác dụng trang trí, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn và sức khỏe. Nó tượng trưng cho hạnh phúc và điềm lành, mang đến nguồn năng lượng tốt cho gia đình.

Như vậy, những cây cảnh "xấu xí" này không chỉ có tác dụng trang trí phòng khách, tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống mà còn mang ý nghĩa cát tường, dũng khí và lạc quan.

Ngày càng có nhiều người lựa chọn cây cảnh độc lạ. Ảnh minh họa archive.curbed

Ngày càng có nhiều người yêu thích những cây cảnh này như một biểu tượng của hạnh phúc gia đình. Dù bạn là người yêu hoa hay theo đuổi vận may thì cũng nên thử mang những cây cảnh "xấu xí" này vào cuộc sống và cảm nhận sự bất ngờ, niềm vui do sức hút độc đáo của chúng mang lại.

Trong xã hội hiện đại, việc theo đuổi cái đẹp của con người không còn giới hạn trong những tiêu chuẩn và quan niệm truyền thống.

Nhiều người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tính cá nhân và sự độc đáo, theo đuổi lối sống khác biệt. Xu hướng này cũng được phản ánh trong lĩnh vực cây cảnh trong nhà.

Bằng cách chọn những cây cảnh tưởng chừng như "xấu xí" này, một số người không chỉ muốn trang trí độc lạ cho căn phòng của mình mà còn muốn cảm nhận lòng dũng cảm, sự kiên cường, bền bỉ từ sức sống của những cây cảnh này.

Hãy để những "con quái vật xấu xí" này trở thành những người bảo vệ trong gia đình, giúp chúng ta tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Dù là lòng dũng cảm của cây thùa, sự bền bỉ của bình vôi hay sự khác lạ của xương rồng vạn lý trường thành, tất cả đều trở thành bảo vật quý giá trong cuộc đời chúng ta và cùng chúng ta đi qua từng khoảnh khắc tươi đẹp.