Cây cảnh ngàn vàng không đổi, trồng trong sân để thu hút may mắn, tài lộc, giúp trấn trạch, an gia

Mùa thu, ở nhiều nơi trên thế giới, cây cảnh này đang phô diễn vẻ đẹp rực rỡ, với màu vàng như phát sáng, chói lóa.