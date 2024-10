Người xưa nói: "3 âm trong nhà con cháu hiền tài, 3 cây trước cửa tài lộc sung túc"

Vậy 3 âm thanh tốt lành và 3 cây cát tường trong nhà mà người xưa coi trọng là gì vậy?

3 âm thanh thịnh vượng trong nhà



1. Người xưa nói: Tiếng đọc sách trong nhà, con cháu thành đạt

Người xưa nói: Tiếng đọc sách trong nhà, con cháu thành đạt. Ảnh minh họa Toutiao

Theo người xưa, âm thanh đọc sách hay tiếng giở sách sột soạt là thứ âm nhạc đẹp nhất trong mỗi gia đình.

Người xưa rất coi trọng học vấn. Con cháu có đọc sách mới có thể thi cử đỗ đạt, làm quan, thay đổi cuộc sống nghèo khó. Học tập chính là chìa khoa để thay đổi vận mệnh không chỉ của bản thân người đỗ đạt mà còn của cả gia đình, dòng học.

Người xưa thường nói “thư trung hữu kim” – trong sách có vàng. Sách là nơi lưu giữ trí khôn nhân loại, nên đó là kho vàng tri thức, đồng thời cũng giúp mọi người "kiếm được vàng" nhờ tri thức và sự hiểu biết.

Ngày nay, cho dù thời cuộc đã thay đổi thì đọc sách vẫn là cầu nối mỗi người với thế giới rộng lớn và chắp cho bạn trẻ đôi cánh để bay lên và thực hiện mơ ước.

2. Người xưa nói: Én kêu - gia đình vạn sự hưng vượng

Theo người xưa, sự xuất hiện của chim én không chỉ mang lại sức sống dồi dào, sinh động mà còn báo trước sự thịnh vượng của gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Theo người xưa, tiếng kêu của chim én là món quà của thiên nhiên và là biểu tượng của sự hòa hợp. Chim én, loài chim tốt lành này, chọn làm tổ dưới mái hiên nhà, đó là lời khen ngợi tốt nhất cho sự hòa thuận trong gia đình.

Loài chim này nhảy múa duyên dáng và líu lo, như thể họ đang kể về sự ấm áp và vẻ đẹp của mái ấm gia đình.

Theo người xưa, sự xuất hiện của chim én không chỉ mang lại sức sống dồi dào, sinh động mà còn báo trước sự thịnh vượng của gia đình.

3. Người xưa nói: Tiếng gia súc kêu - Giàu có đến từ sự chăm chỉ

Người xưa nói: Tiếng gia súc kêu - Giàu có đến từ sự chăm chỉ Ảnh minh họa Toutiao

Theo người xưa, tiếng gia súc kêu trong nhà là biểu tượng của sự chăm chỉ và là điềm báo của sự thịnh vượng.

Gà và chó đối đáp, trâu bò cùng nhau tụ tập. Một gia đình như vậy luôn chăm chỉ làm ăn, lao động cần mẫn và chắc chắn sẽ đem lại những vụ mùa bội thu và của cải.

Tiếng kêu vui vẻ của các con vật nuôi trong nhà không chỉ thể hiện sự siêng năng, trí tuệ của người chủ mà còn bộc lộ vẻ đẹp và niềm hy vọng của cuộc sống.



3 cây cát tường trước cửa

1. Người xưa dặn: Thông đỏ trước cửa - của cải cho thế hệ mai sau

Người xưa dặn: Thông đỏ trước cửa - của cải cho thế hệ mai sau Ảnh minh họa Toutiao

Tuổi thọ của cây cảnh thông đỏ (tên tiếng Anh là Yew) có thể lên tới hơn 5.000 năm. Đây là cây cảnh trường sinh thực sự, mang ý nghĩa về sức khỏe và trường thọ. Nhiều người cao tuổi thích chăm sóc cây cảnh này tại nhà.

Theo người xưa, trồng thông đỏ ở sân sẽ trở thành báu vật của dòng họ. Loài cây này sống cả trăm năm, nghìn năm, trải qua rất nhiều đời người và chứng kiến những thăng trầm của cuộc sống. Không có nhân chứng lịch sử nào lại kiên cường và lâu năm hơn loài cây này.

Sự dẻo dai, bền bỉ của thủy tùng dường như nói lên sự kỳ diệu và sức mạnh của cuộc sống. Theo người xưa, trồng một cây thủy tùng trong sân sẽ để lại của cải quý giá cho thế hệ mai sau.

2. Người xưa dặn: Trồng nanmu vàng trước cửa, gia tài vô giá

Người xưa dặn: Trồng nanmu vàng trước cửa, gia tài vô giá Ảnh minh họa Toutiao

Nanmu vàng (Phoebe zhennan) là loài cây cực kỳ quý hiếm. Từ xa xưa nó đã là một loài cây vô cùng đắt đỏ và quý giá, có thể nói là vô giá, thậm chí còn quý hơn cả vàng.



Nanmu vàng cũng có tuổi thọ nghìn năm. Một số cây sẽ sinh ra tinh thể vàng trong thớ gỗ sau hàng trăm năm sinh trưởng.

Loại nan mộc này có mùi thơm, vân thẳng, cấu trúc tinh xảo, không dễ biến dạng nứt nẻ, từ xa xưa đã có đặc tính “nước không ngấm, kiến không làm tổ”, là loại gỗ cao cấp dùng làm đồ nội thất, tòa nhà và quan tài.

Hơn nữa, loài gỗ này còn có giá trị chữa bệnh. Cây nanmu vàng có nhiều tác dụng như đuổi côn trùng, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng, hỗ trợ giấc ngủ,… Là một dược liệu quý. Vì vậy, người ta sẽ làm những chiếc vòng tay nanmu vàng để cầu bình an và sức khỏe tốt.

Vòng tay nanmu vàng. Ảnh minh họa Toutiao

Từ xa xưa, loài gỗ này được hoàng tộc sử dụng như chứng minh cho sự cao quý, sang trọng. Cây này cũng mọc rất chậm. Cây con giá rẻ và chỉ lớn sau khi trồng được 50 năm. Điều này càng khiến chúng trở nên quý giá khi trưởng thành.

Theo người xưa, sự phát triển của nanmu vàng chậm và ổn định, như thể đang nói lên sự kết tủa và tích tụ của năm tháng. Trồng cây nan vàng trước cửa mang lại cảm giác quý phái, sang trọng cho sân nhà.

3. Người xưa dặn: Trồng lựu trước cửa, con cháu thịnh vượng

Theo người xưa, trồng một cây lựu trong sân sẽ mang lại niềm vui và điềm lành cho cuộc sống. Ảnh minh họa Toutiao

Cây lựu trong sân rực rỡ sắc màu. Hoa của nó có màu đỏ như lửa và quả của nó mang tính lễ hội và cát tường, tượng trưng cho sự thịnh vượng của cuộc sống và sự nối dõi vô tận của con cháu.

Trong sân nhỏ ở quê ngày xưa rất hay trồng loại cây cảnh này vừa ngắm hoa, vừa ăn quả, lại có những lời chúc phúc tốt đẹp cho gia đình.

Người xưa cho rằng, cây lựu mang ý nghĩa cầu chúc cho tương lai tươi sáng, đông con, nhiều phúc, gia đình an khang, thịnh vượng, sum họp, vui vầy.

Từ xa xưa, người ta đã thích trồng lựu trong nhà vì nó mang nhiều ý nghĩa may mắn. Hoa lựu đỏ, quả lựu cũng màu đỏ, tất cả đều tượng trưng cho hỷ tín, vận may, hạnh phúc. Trồng lựu trước nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc gia đình ngày càng súc túc, có cuộc sống bình an.

Vị béo ngậy, ngọt ngào của quả lựu dường như nói lên vẻ đẹp và niềm hy vọng của cuộc sống. Theo người xưa, trồng một cây lựu trong sân sẽ mang lại niềm vui và điềm lành cho cuộc sống.

Người xưa nói: "3 âm trong nhà con cháu hiền tài, 3 cây trước cửa tài lộc sung túc". Ảnh minh họa Toutiao

Như vậy, người xưa nói: "3 âm trong nhà con cháu hiền tài, 3 cây trước cửa tài lộc sung túc", không chỉ là sự kết tinh của trí tuệ của người xưa và sự khao khát, theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong cuộc sống hiện đại, có 1 số điều không thể thực hiện được, nhất là với người thành phố. Nhưng những âm thành đẹp đẽ vẫn còn nguyên giá trị.

Người ta vẫn nhớ và vẫn thích những tiếng chim én kêu, tiếng gia súc gọi nhau ầm ĩ như biểu tượng của hòa hợp, hạnh phúc, no đủ, sung túc...