Cây cảnh "quái vật" thích loại nước béo này, lá to như cái mâm, xanh biếc, căng bóng

Cây cảnh trầu bà lá xẻ xứng đáng với cái tên tiếng Anh "Monstera" (Quái vật) trong giới cây xanh. Chúng là một trong những cây cảnh lá được ưa thích nhất hiện nay.

Giá trị của cây cảnh trầu bà lá xẻ

Cây cảnh này có kích cỡ lớn, đặc điểm nổi bật là những chiếc lá xanh khổng lồ, xanh bóng, căng mọng, xẻ ngang dọc giống như mai chú rùa lớn. Do đó, chúng mang ý nghĩa trường thọ, may mắn và sức khỏe.

Cây cảnh này không chỉ giải phóng oxy mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô. Ảnh minh họa greenboog

Chúng có tác dụng rất lớn trong đời hàng ngày, lá to mập có thể hấp thụ formaldehyde trong nhà và các loại khí độc hại khác, đồng thời giải phóng oxy trong lành qua quá trình quang hợp, có lợi hơn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Cây cảnh này không chỉ giải phóng oxy mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô. Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Trầu bà lá xẻ, tên tiếng Anh đầy đủ là Monstera deliciosa, tên khoa học Philodendron xanadu, thuộc họ Ráy (Araceae).

Nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn. Ảnh minh họa trimmedroots

Đây là cây cảnh có lá rất đẹp, kích cỡ lớn, màu xanh đậm và sáng, đặt trong phòng khách vừa tươi mát tự nhiên, vừa đẹp, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh này rất tốt. Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Nếu thiếu phân bón thì cây sẽ phát triển rất chậm, lá chuyển sang màu vàng hoặc thậm chí không nở hoa. Ảnh minh họa mygardenlife

Ngoài ra, cây cảnh này còn rất dễ chăm sóc nên ngay cả người mới bắt đầu trồng cây cảnh cũng có thể nuôi sống được. Tuy nhiên, để quái vật to khỏe, xanh tốt và phát triển thành rừng rậm cần phải chú ý 1 số điều.

Đặc biệt, cây cảnh này thích "chất béo". Nếu thiếu phân bón thì cây sẽ phát triển rất chậm, lá chuyển sang màu vàng hoặc thậm chí không nở hoa.

Còn nếu được cho "ăn" một lần vào mùa xuân, cành và lá của cây cảnh này sẽ khỏe mạnh hơn và nhanh chóng phát triển thành một khu rừng rậm rạp.

Monstera thích đất hơi chua. Ảnh minh họa thursd

Những lưu ý khi chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ

1. Tưới nước không đúng cách sẽ khiến lá vàng

Monstera thích đất hơi chua. Ở loại đất như vậy, rễ của cây cảnh phát triển khỏe mạnh, tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh mẽ. Nếu sử dụng nước kiềm để tưới trong thời gian dài, đất trồng "quái vật" sẽ bị nén chặt và kín khí.

Vì vậy, khi tưới Monstera deliciosa nên sử dụng nước có tính axit nhẹ. Ảnh minh họa greenboog

Rễ cây Monstera deliciosa trồng trong môi trường này sẽ ngừng phát triển, rễ không hút được nước sau khi tưới nước quá nhiều, nước sẽ không dễ bị thoát ra ngoài và dễ bị thối rễ.

Hơn nữa, tưới nước kiềm lâu ngày sẽ khiến cây Monstera deliciosa bị vàng lá, xỉn màu, chậm phát triển.

Vì vậy, khi tưới Monstera deliciosa nên sử dụng nước có tính axit nhẹ. Nếu là nước có tính kiềm, có thể cho thêm sắt sunfat vào nước để phòng bệnh vàng lá do thiếu sắt.

Bạn cũng có thể dùng nước mưa, nước bể cá, nước vỏ trái cây… để tưới giúp lá cây trầu bà lá xẻ xanh và mọng nước.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp, sinh trưởng chậm, tưới nước ít hơn để tránh thối rễ ở nhiệt độ thấp. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, trong ba mùa xuân, hạ, thu, cây cảnh này phát triển nhanh và cần nhiều nước hơn nên đất cần được giữ ở trạng thái khô ráo, ẩm ướt. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp, sinh trưởng chậm, tưới nước ít hơn để tránh thối rễ ở nhiệt độ thấp.

2. Yêu nắng và sợ phơi nắng

"Quái vật" là loại cây ưa nắng, đặc biệt là ánh nắng ấm áp. Dưới ánh nắng ấm áp, lá cây phát triển rất nhanh, trở nên mọng nước, dày và bóng.

Tuy nhiên, "quái vật" sợ tiếp xúc với ánh nắng mạnh. Ảnh minh họa thursd

Trong lá có nhiều axit hữu cơ hơn, đồng thời cây cảnh này cũng có khả năng hấp thụ rất tốt formaldehyde và các khí độc hại.

Tuy nhiên, "quái vật" sợ tiếp xúc với ánh nắng mạnh. Khi ánh nắng mạnh hơn, mép lá của nó sẽ chuyển sang màu vàng và khô.

Vì vậy, khi nuôi cây cảnh này, khi trời nắng ấm, hãy cho nó phơi nắng bao nhiêu tùy thích, để nó có thể hấp thụ nhiều khí độc hại hơn thông qua quá trình quang hợp, sau đó thải ra oxy tươi.

Nếu bạn muốn "quái vật" của mình phát triển mạnh mẽ, chỉ tưới nước và phơi nắng sẽ không có tác dụng gì nhiều và bạn cần phải bón phân cho nó. Ảnh minh họa Toutiao

Khi nắng gắt, bạn cần để cây cảnh ở nơi có bóng râm hoặc nơi có ánh nắng tán xạ trong nhà, chẳng hạn như phòng khách, phòng ngủ, không nên phơi nắng, nếu không lá bị cháy nắng sẽ khó phục hồi và phải cắt bỏ.

3. "Nước béo" mà cây cảnh thích nhất

Nếu bạn muốn "quái vật" của mình phát triển mạnh mẽ, chỉ tưới nước và phơi nắng sẽ không có tác dụng gì nhiều và bạn cần phải bón phân cho nó.

Ảnh minh họa mygardenlife

Monstera deliciosa thích nhất loại phân bón này mà chúng ta thường gọi là phân hữu cơ, trong đó có phân cừu lên men, phân bánh mè lên men, phân trùn quế lên men.



Vì những loại phân bón này có tính axit nhẹ nên chúng có thể làm cho đất trồng trầu bà lá xẻ trở nên tơi xốp và thoáng khí, giúp rễ cây cảnh phát triển mập hơn.

Chúng cũng có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trầu bà lá xẻ, làm cho cành và lá của cây cảnh này trở nên mập hơn, nhanh chóng phát triển thành rừng rậm nhiệt đới ngay trong nhà bạn.

Ảnh minh họa Toutiao

Làm thế nào để sử dụng loại “phân bón” yêu thích này của trầu bà lá xẻ?

Phân bón cơ bản: Nếu muốn cây cảnh này phát triển tốt, bạn cũng cần thay chậu mỗi năm một lần, trước tiên là để đất tơi xốp và thoáng khí, thứ hai là để tăng độ phì nhiêu.

Khi thay chậu "quái vật" và thay đất nên thực hiện vào mùa xuân, vì mùa xuân là mùa vạn vật nảy mầm, sau khi thay chậu có thể sang chậu nhanh chóng.

Khi sang chậu và thay đất nên bón thêm một ít phân hữu cơ cho cây cảnh này. Loại phân hữu cơ này chiếm khoảng 1/10 diện tích đất và được trộn đều với đất trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa reddit

Bón phân: Phân cừu lên men, hoặc phân bánh mè lên men, bạn cũng có thể ngâm nước rồi bón phân. Tuy nhiên, khi sử dụng phải lên men để tránh hư hỏng phân bón, cháy rễ khi sử dụng phân thô.

Cũng nên sử dụng phân hữu cơ cho cây cảnh này. Cũng nên sử dụng phân này trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, tức là khi nhiệt độ từ 15 đến 35 độ, trầu bà lá xẻ được thay chậu sau khi thay chậu và thay đất. Cần ngừng bón phân vào mùa đông hoặc khi nhiệt độ quá cao vào mùa hè, cây sinh trưởng chậm.

Ảnh minh họa Toutiao

Như vậy "quái vật" trầu bà lá xẻ thích loại “phân bón” này nhất. Nếu bạn cho nó "ăn" một lần vào mùa xuân, cành và lá sẽ tươi tốt hơn và nó sẽ phát triển thành một khu rừng tươi tốt.