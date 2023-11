Trúc phát tài là loại cây cảnh phong thủy điển hình, mang ý nghĩa cầu may, bình an và may mắn nên rất được ưa chuộng đặt trong nhà, trên bàn thờ. Khi trồng trúc phát tài ha còn gọi là cây phát tài phát lộc trong nhà, hầu hết mọi người đều trồng theo phương pháp thủy canh.

Muốn trồng cây cảnh trúc phát tài thủy canh tốt thì chỉ thay nước thôi là chưa đủ, còn có 3 lưu ý khác đặc biệt quan trọng.

Cây trúc phát tài của nhiều người gặp vấn đề vàng lá, rụng lá, thực tế là do họ chưa thực hiện 3 việc này đúng. Dưới đây là 3 chi tiết nhỏ nhưng cần đặc biệt chú ý khi nuôi trồng cây trúc phát tài thủy canh.

1. Kiểm soát lượng nước của cây cảnh

Phần gốc cây trúc phát tài thủy canh có rất nhiều rễ trắng, ngoài tác dụng hút nước và chất dinh dưỡng trong nước, những rễ này còn có vai trò khác là thở.

Nếu cho quá nhiều nước vào bình, toàn bộ hệ thống rễ bị ngâm trong nước thì sẽ cản trở quá trình hô hấp của hệ thống rễ và làm giảm sức sống của cây cảnh trúc phát tài. Theo thời gian, lá sẽ mất dần độ bóng và chuyển sang màu vàng.

Thông thường, bạn không cần cho quá nhiều nước vào bình, tốt nhất nên để mực nước cao khoảng 1/4 đến 1/3 so với rễ trắng để rễ có chỗ để thở.

Tất nhiên, đừng để lượng nước trong bình quá ít. Nếu thiếu nước, cây cảnh sẽ bị mất nước, đầu lá khô héo, rễ chết, thậm chí toàn bộ cây sẽ chết.

2. Điều kiện ánh sáng

Nhiều người biết rằng cây trúc phát tài không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ánh sáng quá mạnh sẽ làm cháy lá, lá có thể chuyển sang màu vàng và gây ra các đốm cháy trên lá hoặc khiến lá bị rụng.

Tuy nhiên cây cảnh phong thủy này cũng không được đặt ở nơi quá tối, nếu môi trường quá tối cây sẽ không thể hấp thụ năng lượng qua quá trình quang hợp, theo thời gian lá sẽ chuyển sang màu vàng do thiếu năng lượng.

Muốn cây cảnh trúc phát tài phát triển tốt thì phải cung cấp ánh sáng thích hợp. Cây trúc phát tài ưa môi trường có ánh sáng tán xạ, vì vậy tốt hơn hết bạn nên đặt cây trong phòng ở nơi sáng sủa, thông gió tốt.

3. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây cảnh

Hầu hết các gia đình đều sử dụng nước máy để trồng cây cảnh trúc phát tài. Nếu trồng cây trúc phát trong đất thì rễ cây có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, còn trồng trong nước thì cây chỉ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất.

Nhưng trong nước máy có rất ít chất dinh dưỡng, nếu không bổ sung chất dinh dưỡng vào nước cho cây thì theo thời gian cây sẽ không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, tốc độ sinh trưởng ngày càng chậm lại, thậm chí không phát triển chút nào.

Muốn trúc phát tài phát triển nhanh, cành lá sum suê đưa lộc vào nhà thì bạn phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cây thông qua việc bón phân thường xuyên. Cây cảnh thủy canh không thể bón phân như hoa trồng bằng đất và cần có dung dịch dinh dưỡng đặc biệt.

Bạn có thể mua dung dịch dưỡng tại các cửa hàng bán hoa, cây cảnh. Lưu ý nên pha theo tỷ lệ ghi trên bao bì, tránh bón quá đặc hay quá thường xuyên kẻo phản tác dụng.

Tốt hơn hết nên thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng vào nước 1 đến 2 tuần một lần. Sau khi hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, cây cảnh trúc phát tài sẽ phát triển tươi tốt hơn.