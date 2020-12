Cây cầu bắc ước mơ du lịch Việt vươn tầm thế giới

Đứa con cưng của truyền thông thế giới



Hẳn là khi bắt tay cùng với đối tác lên ý tưởng thiết kế cây cầu cong cong hình dải lụa vắt ngang lưng chừng núi Chúa, tập đoàn Sun Group cũng không nghĩ rằng mình đang tạo nên một "sứ giả đặc biệt" của ngành du lịch Việt. Cây cầu rộng 12,8m, dài gần 150m, với 8 nhịp bắc ngang lưng chừng trời được ra đời với sứ mệnh tạo nên một nét điểm xuyết thơ mộng giữa Vườn Thiên Thai, là điểm trung chuyển giúp du khách di chuyển thuận tiện từ chân núi hay Làng Pháp đến vườn hoa Le Jardin D'Amour. Nhưng khi được khai sinh với một hình hài quá dỗi ảo diệu, Cầu Vàng đã vượt ra khỏi sứ mệnh ban đầu của mình, để trở thành một kiệt tác khó tin và một cơn chấn động đối với truyền thông toàn thế giới.

Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, cây cầu nằm vắt trên đôi bàn tay khổng lồ tạc từ đá đã trở thành "đứa con cưng" của truyền thông thế giới. Từ báo chí chính thống cho đến cộng đồng mạng xã hội khổng lồ đều không tiếc lời ngợi ca, khiến Cầu Vàng trở thành một cơn sốt toàn cầu. Dân mê du lịch trên khắp thế giới đồng loạt lên google tra từ khoá Golden Bridge với hơn một triệu kết quả chỉ trong chưa đến một giây. Các ông lớn trong ngành thông tấn thế giới như CNN, BBC, Reuters đồng loạt nhắc đến Cầu Vàng như một biểu tượng của vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Các tạp chí hàng đầu thế giới như National Geographic, New York Times, Time… càng không thể không sửng sốt trước vẻ đẹp vô tiền khoáng hậu của cây cầu cong mềm mại nằm ở độ cao 1.414 mét so với mực nước biển.

The New York Times đã không tiếc những lời có cánh dành cho Cầu Vàng: "Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy". Tạp chí Time cũng khảng khái đưa Cầu Vàng vào "Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2018". Trong khi đó, Nhật báo nổi tiếng nước Anh, The Guardian, đã vinh danh Cầu Vàng trong "Top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới", còn The Independent với 58 triệu độc giả theo dõi hàng ngày công bố Cầu Vàng vào "Top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin".

Thỏi nam châm hút khách quốc tế

Giờ đây, thế giới không chỉ biết đến Uruguay nổi tiếng với cây cầu Laguna Garzon mang thiết kế trông như một chiếc nhẫn khổng lồ trên mặt nước, không chỉ biết đến Canada với cây cầu kính đi bộ trên không Glacier Skywalk ngoạn mục nhìn ra vùng núi đá kỳ vĩ, hay nhắc đến Singapore với cây cầu xoắn Helix mang cảm hứng từ chuỗi AND độc đáo, mà còn biết đến Việt Nam với cây Cầu Vàng đẹp nghẹt thở như bước ra từ những thước phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Cùng với những cây cầu danh giá trên toàn thế giới, Cầu Vàng không đơn giản là tác phẩm ấn tượng của nghệ thuật kiến trúc, mà còn thực sự trở thành sứ giả kết nối đất nước Việt Nam với toàn cầu, trong vẻ đẹp có sức ảnh hưởng xuyên biên giới.

Tháng 8/2019, Cầu Vàng được "Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc" từ Property Guru Property Vietnam Awards 2019 – một giải thưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản châu Á. Một lần nữa Cầu Vàng không chỉ là niềm tự hào của tập đoàn Sun Group, mà còn trở thành một biểu tượng của ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Cứ như thế, Sun World Bà Nà Hills nổi tiếng toàn cầu, trở thành công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam hai năm liên tiếp. Đà Nẵng cũng trở thành điểm đến đắt giá đối với du khách quốc tế. Lần đầu tiên, khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam không chỉ bởi vẻ đẹp trác tuyệt của những bãi biển đẹp nhất hành tinh hay những hang động kỳ vĩ với niên đại hàng triệu năm, mà còn bởi đất nước này sở hữu một cây cầu mang thiết kế vô tiền khoáng hậu. Kết quả là, lượng du khách quốc tế đến thành phố biển này từ khi có Cầu Vàng tăng lên mức kỷ lục chưa từng thấy.

Cũng chỉ trong 3 tháng sau khi xuất hiện hiện tượng Cầu Vàng, thành phố bên sông Hàn đã có thêm 4 đường bay quốc tế mới. Trong đó, riêng số đường bay từ Thái Lan đến Đà Nẵng đã lên tới 56 chuyến/tuần. Theo thống kê tháng 7/2018, cứ 3 khách quốc tế liên hệ đặt tour tới Đà Nẵng thì có tới 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Vô hình chung, Cầu Vàng đã trở thành một thỏi nam châm hút khách du lịch quốc tế, đưa du lịch Việt đến gần hơn với du khách thế giới. Cùng với vẻ đẹp trác tuyệt vốn có của thiên nhiên, Cầu Vàng đã góp phần không nhỏ hiện thực hoá giấc mơ đưa du lịch Việt Nam ra biển lớn.