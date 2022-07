Ở trận đấu giữa Hải Phòng và Topenland Bình Định diễn ra tối ngày 19/7 vừa qua, đã có sự việc nghiêm trọng xảy ra. Cụ thể, khi trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đang làm việc với ban kiểm tra giám sát sau khi màn so tài nói trên kết thúc, một cổ động viên Hải Phòng đã tiến tới chỉ tay rồi nhổ nước bọt vào mặt vị vua áo đen.

Hành động ấy ngay lập tức được ghi lại trong hồ sơ trận đấu và chắc chắn sẽ có những án phạt dành cho người hâm mộ quá khích ấy. Mới nhất, đích thân “tác giả” của sự việc bê bối đó đã lên tiếng. Cụ thể, người tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà là ông Trần Tiến Dũng.

CĐV nhổ nước bọt vào mặt trọng tài bị cấm tới sân 3 năm.

Mới nhất, Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt đối với CĐV Trần Tiến Dũng và phía CLB Hải Phòng. Cụ thể, CĐV Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân 3 năm, trong khi đó, CLB Hải Phòng phải đóng cửa sân Lạch Tray 1 trận và nộp phạt 70 triệu đồng.

Trước đó, khi biết về sự việc CĐV Trần Tiến Dũng nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà, bà Phạm Thị Tô Trang (phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Hải Phòng) đã có công văn yêu cầu CLB bóng đá Hải Phòng báo cáo giải trình về sự việc, về công tác an ninh an toàn trận đấu. Trên cơ sở đó Hải Phòng để có báo cáo gửi Công ty VPF và Công an TP Hải Phòng.

Về phía CĐV Trần Tiến Dũng, anh này cũng đã thừa nhận sai lầm của mình và chấp nhận mọi hình phạt từ phía VFF cũng như CLB Hải Phòng.

“Tôi thừa nhận đã sai lầm khi phản ứng với trọng tài như vậy. Ngay sau sự cố, tôi đã điện thoại xin lỗi Hoàng Ngọc Hà và đề nghị khắc phục hậu quả. Tôi đã nóng tính, nhưng phản ứng như vậy cũng vì yêu đội bóng thôi, chứ chẳng có nguyên nhân gì khác”.



Trong khi Hải Phòng đá không khán giả ở trận sân nhà tiếp theo.

“Trận này trọng tài có những tình huống khiến Hải Phòng ức chế. Chúng tôi không được hưởng phạt 11m trong tình huống Hồ Tấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp hai. Nhưng tôi đặc biệt bức xúc với tình huống trọng tài phạt thẻ vàng Rimario. Pha bóng đó không có gì.



Cả đội đã xin, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn rút thẻ vàng. Thẻ này khiến Rimario bị treo giò trận đấu sắp tới với SLNA. Tôi có cảm tưởng như có âm mưu chống lại Hải Phòng.

Bức xúc vì đội bóng, nhưng tôi hiểu mình đã sai. Cũng một phần vì trước trận đấu, tôi đã uống một chút nên nóng nảy. Tôi sai tôi nhận. Hậu quả thế nào cũng chịu”.



Tình huống mà ông Dũng nhắc tới là pha bóng diễn ra vào phút bù giờ. Khi đó, Đình Trọng tranh chấp với Rimario và trọng tài cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã chơi xấu nên phạt thẻ vàng. Do là thẻ thứ 3 kể từ đầu mùa nên chân sút ấy sẽ vắng mặt khi Hải Phòng gặp SLNA tại vòng 9.