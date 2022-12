Ngày 8/12, diva Celine Dion (54 tuổi) vừa đăng một video lên trang cá nhân. Theo đó, cô tiết lộ chẩn đoán và công bố Courage World Tour của cô đã được dời lịch từ mùa xuân năm 2023 sang năm 2024.

Cô cho biết đã mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh gây nên các cơn co thắt, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Cô cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước.

Chứng co thắt cơ khiến nữ ca sĩ phải hoãn biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, ngôi sao âm nhạc vẫn chưa công khai chia sẻ chẩn đoán cho đến thời điểm hiện tại. Theo Celine Dion, hội chứng này có tỉ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải.

Celine Dion mắc bệnh nan y, phải hủy chuyến lưu diễn tâm huyết

Celine Dion mắc bệnh nan y. (Ảnh: IT).

Hội chứng người cứng là rối loạn vận động ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Bệnh lần đầu tiên được Henry William Woltman mô tả đầy đủ vào năm 1956, phổ biến ở nữ hơn nam.

Sự co cứng cơ có thể xuất hiện tự phát hoặc khi có các yếu tố kích thích bất ngờ như tiếng động, căng thẳng tâm lý, cử động hay bị chạm vào người.

“Mặc dù tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này nhưng giờ đây tôi biết đâu là nguyên nhân gây ra tất cả các cơn co thắt mà tôi đang gặp phải. Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc”, Celine Dion chia sẻ.

Hồi cuối năm ngoái, diva 53 tuổi chia sẻ trong nước mắt khi phải hủy chuyến lưu diễn của mình: "Tôi vẫn giữ hy vọng rằng mình sẽ ổn, rằng chỉ cần kiên trì tuân theo chế độ ăn uống, tập luyện và thuốc thang của bác sĩ. Thế nhưng thật khó khăn, phải chuẩn bị rất nhiều cho khâu tổ chức chuyến lưu diễn của tôi. Vì vậy, tôi phải đưa ra quyết định ngày hôm nay, chuyến lưu diễn trong 2 tháng tới của tôi có thể bị ảnh hưởng. Tôi sẽ rất vui mừng nếu sức khỏe tiến triển tốt hơn, cũng như đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi để được một lần nữa đứng trên sân khấu".

Celine Dion (sinh năm 1968) là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey.