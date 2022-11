Cen Group tổ chức Đại lễ hội “Hiện thực hóa triệu ước mơ” và công bố nhận diện thương hiệu mới

Nhận diện mới – tầm vóc mới

Sinh nhật tuổi 20 Cen Group đã trở nên ý nghĩa và trọn vẹn với sự hiện diện của những "tri kỷ" - những người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Cen qua từng dấu mốc lịch sử. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật được tái hiện bằng hình ảnh, âm nhạc, đại lễ hội còn là nơi chia sẻ và tôn vinh những câu chuyện thật, những con người thật.

Sân khấu của Đại lễ hội "Hiện thực hóa triệu ước mơ"cùng sự xuất hiện của logo Cen Group mới.

Với việc thay đổi nhận diện thương hiệu, Cen Group đã đánh dấu cột mốc phát triển và sự chuyển mình mạnh mẽ. Khởi đầu từ một công ty môi giới đơn thuần, Cen Group ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị bất động sản trở thành đơn vị đồng hành cùng nhiều Chủ đầu tư, hiện thực hóa triệu ước mơ cho khách hàng và cộng đồng môi giới. Với định vị này, tuyên ngôn thương hiệu của Cen Group sẽ đổi từ "The real property - The real service" (tài sản thật – giá trị thật) sang "Realizing your dreams" (hiện thực hóa ước mơ của bạn).

"Niềm tin của của khách hàng chính là phần thưởng giá trị nhất dành cho chúng tôi" – ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ tại buổi lễ

Cen Group luôn theo đuổi sứ mệnh giải quyết "nỗi đau" của thị trường, nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Cen Group đã lấy định vị "tài sản thật, giá trị thật" làm giá trị cốt lõi, kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh. Hai giá trị này vẫn được Cen Group tiếp tục kế thừa và phát triển trong giai đoạn mới nhưng được bổ sung thêm giá trị đồng hành, gia tăng giá trị hợp tác, tạo sự thiện cảm, hiện thực hóa ước mơ cho nhiều đối tượng.

Việc tái định vị giúp thương hiệu Cen Group phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới trong bối cảnh thực tế. Logo mới của Cen Group có màu sắc chủ đạo là màu nâu cam nhạt và màu xanh lá. Trong đó, màu nâu cam nhạt trung tính mang vẻ mộc mạc, chân thành đồng thời ẩn chứa sự bền bỉ, kinh nghiệm và nhiệt huyết. Màu xanh lá là màu của thiên nhiên, thể hiện sự đổi mới là biểu tượng của sự phát triển, sức sống mãnh liệt. Cặp màu xanh đậm (mộc) – nâu trung tính (thổ) là cặp màu tương hỗ: thổ dưỡng mộc, mang thông điệp của sự hợp tác, đồng hành cùng phát triển, phù hợp với thông điệp mới "Realizing your dreams - hiện thực hóa ước mơ của bạn".

Về thiết kế, logo mới có sự điều chỉnh, bo góc 4 hình vuông, tạo hình ảnh cách điệu của khu đất ở ngã tư đại lộ. Với vị trí này, giá trị của khu đất sẽ gia tăng, điều này cũng gợi mở về việc Cen Group cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản giá trị thật và có tiềm năng tăng giá cao. Logo mới là sự điều chỉnh của biểu tượng cũ dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy giá trị vốn có, thể hiện bước chuyển mình của Cen Group, đồng hành cùng chủ đầu tư, các nhà phát triển bất động sản góp phần làm hồi sinh nhiều dự án, mang lại sinh khí mới cho nhiều khu đô thị.

Cen Group tuổi 20 – Hiện thực hóa triệu ước mơ

Chương trình Đại lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Cen Group bao gồm 3 chương lớn: "Chuyển động bất động sản", "Tôi luyện trong nghịch cảnh" và "Hiện thực hóa triệu ước mơ", Đại lễ hội đã tái hiện chân thực và xúc động hành trình 20 năm hình thành và lớn mạnh của Cen Group. Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Thu Minh, Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Oplus… đã cùng "vẽ" nên bức tranh rực rỡ đó thông qua những lời ca ý nghĩa, giai điệu thu hút.

"Bữa tiệc" thịnh soạn của các giác quan

Tâm điểm của chương trình chính là câu chuyện về hành trình kỳ diệu người nhà Cen đã trải qua cùng nhau, là sự xuất hiện của các Cenner. Họ là những "chiến binh" đại diện cho tinh thần không từ bỏ, triết lý không gì là không thể, sự tận tâm và ý chí vượt qua mọi giới hạn để hiện thực hoá triệu ước mơ.

Khoảnh khắc người nhà Cen cùng gắn kết và tỏa sáng bên nhau

Không chỉ dành sự tri ân tới các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, các Cenner mà thông qua sự kiện, Cen Group còn muốn gửi gắm tình cảm tới những cựu Cenner – những người đã góp phần tạo nên sự trưởng thành của Cen. Dù hiện tại, mỗi người đều có lối đi riêng, nhưng tình cảm dành cho nơi đây vẫn luôn đong đầy, vẫn luôn tự hào khi đã mang "bản lĩnh Cen – nhiệt huyết Cen".

Với kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, Cen Group đã hình thành nên hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, giúp khách hàng sở hữu được tổ ấm trong mơ nhanh chóng, thuận lợi với giá thành hợp lý và pháp lý rõ ràng. Ở tuổi 20 trưởng thành, Cen Group luôn giữ vững mục tiêu, cam kết luôn là bạn đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng, mang lại giá trị thực cho mọi đối tác, giúp hiện thực hóa triệu ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc cho khách hàng và cộng đồng.