CEO TikTok nói về kiểm soát trẻ em và bảo mật thông tin người dùng

Trong suốt sự kiện ở Vancouver, British Columbia, Chew - người đã được phỏng vấn bởi Chris Anderson- người đứng đầu hội nghị TED - đã nhấn mạnh lại cam kết của TikTok trong việc giải quyết các mối lo ngại do Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện nêu ra, cụ thể là các vấn đề về an toàn trẻ em, bảo mật dữ liệu và Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ứng dụng.

CEO TikTok trả lời phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ phiên điều trần trước quốc hội. Ảnh: @AFP.

Bởi gần đây Chính quyền Biden đã đe dọa cấm ứng dụng video phổ biến ở Hoa Kỳ, vì lo ngại về an ninh đối với chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng. Các nhà phê bình cho rằng TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia do khả năng thu thập dữ liệu của người dùng, một số lưu ý rằng phần lớn cơ sở dữ liệu người dùng bị đe dọa sẽ là thanh thiếu niên và thanh niên Mỹ.

Tuần trước, các nhà lập pháp Montana đã thông qua dự luật chặn các lượt tải xuống mới của TikTok trong tiểu bang, hành động quan trọng nhất của một tiểu bang đầu tiên ở Mỹ đối với ứng dụng này.

Tại phần hỏi đáp, cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên của Chew kể từ khi anh ấy nói chuyện với các nhà lập pháp Mỹ, khi được Anderson hỏi liệu anh ấy có thể trực tiếp nói rằng TikTok sẽ không cho phép chính phủ Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ hay không, Chew nói: “Chúng tôi đang xây dựng tất cả các công cụ để ngăn chặn bất kỳ hành động nào trong số này xảy ra. Và tôi rất tin tưởng rằng với mức độ minh bạch chưa từng có mà chúng tôi đang cung cấp trên nền tảng, chúng tôi có thể giảm rủi ro này xuống gần bằng 0 nhất có thể”, Chew nói thêm.

Anderson cũng đặt câu hỏi với Chew về khả năng bảo vệ trẻ em của TikTok, khi tờ Bloomberg News đưa tin hôm 19/4 đưa tin rằng thuật toán của TikTok thúc đẩy trẻ em dễ bị tổn thương tự sát.

Chew không đề cập đến tác động của ứng dụng đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, nhưng nhắc lại các hạn chế đối với người dùng chưa đủ tuổi vị thành niên và nguyên tắc cộng đồng của ứng dụng để ngăn chặn nội dung có hại.

TikTok có hàng chục nghìn người điều hành do nhóm ở Ireland dẫn đầu đang tìm kiếm nội dung xúc phạm. Ảnh: @AFP.

Anh ấy cũng đề cập đến việc xác minh độ tuổi. Chew cho biết, ngoài việc yêu cầu người dùng chia sẻ độ tuổi của họ khi đăng ký, TikTok còn có các công cụ quét hồ sơ công khai của mọi người và thử nghiệm quy trình “thử và khớp độ tuổi mà bạn đã nói với video mà bạn vừa đăng”.

Kiểm duyệt nội dung là ưu tiên hàng đầu của các nhà lập pháp Hoa Kỳ khi Chew làm chứng trước Quốc hội Mỹ vào tháng trước. Hạ nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers, một đảng viên Đảng Cộng hòa ở Washington, đã cáo buộc công ty trình bày nội dung có hại cho người dùng, bao gồm nội dung khuyến khích tự làm hại bản thân, rối loạn ăn uống và những thử thách nguy hiểm.

Tại phiên điều trần, Chew đã nhắc lại việc nội dung đó vi phạm các nguyên tắc của TikTok, điều này dường như không làm hài lòng các nhà lập pháp. Nhưng tại hội nghị TED, anh ấy đã làm sáng tỏ cách thức kiểm duyệt nội dung của TikTok thực sự hoạt động và những gì công ty đang làm để cải thiện nó.

Giám đốc điều hành TikTok, Shou Zi Chew cho biết tại hội nghị TED hôm 20/4 rằng, có hàng chục nghìn nhân viên của TikTok, do một nhóm ở Ireland lãnh đạo, được giao nhiệm vụ kiểm duyệt nội dung. Trong bối cảnh, Chew gần đây đã bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ xem xét cấm ứng dụng này.

Cụ thể, Giám đốc điều hành Shou Zi Chew cho biết, để phát hiện và xóa các bài đăng xúc phạm, TikTok có hàng chục nghìn nhân viên, do một nhóm ở Ireland đứng đầu, được giao nhiệm vụ kiểm duyệt nội dung.

Phát biểu tại hội nghị, Chew cho biết TikTok có “nguyên tắc cộng đồng rõ ràng” và các giám đốc điều hành không “đưa ra bất kỳ quyết định đột xuất nào” khi đối phó với “những kẻ xấu” trên internet, những người đăng nội dung xúc phạm trên mạng ứng dụng này. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng một đội gồm hàng chục nghìn người cộng với máy móc để xác định nội dung xấu và tích cực, chủ động xóa nội dung đó khỏi nền tảng TikTok”, Chew nói.

TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance của Trung Quốc, đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người muốn cấm ứng dụng này vì lo ngại nó gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nhận xét của Chew được đưa ra vài tuần sau khi vị CEO này phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người cũng đã chỉ trích TikTok vì đã không ngăn chặn được việc lan truyền nội dung xúc phạm trên nền tảng của mình, hoặc giải quyết vấn đề góp phần làm gia tăng chứng trầm cảm ở thanh thiếu niên.

“Là một công ty, mục tiêu của chúng tôi không phải là tối ưu hóa và tối đa hóa thời gian sử dụng”, Chew cho biết hôm 20/4. Chew cho biết TikTok xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.

Chew nói: “Chúng tôi thực sự khuyến khích các bậc cha mẹ có những cuộc trò chuyện này với thanh thiếu niên của họ về lượng thời gian sử dụng thiết bị phù hợp. Tôi nghĩ rằng bạn nên có một mối quan hệ lành mạnh với màn hình của mình và với tư cách là một doanh nghiệp, bạn biết đấy, chúng tôi tin rằng sự cân bằng đó cần phải được đáp ứng”.

Chew cũng đưa ra sáng kiến Dự án Texas của TikTok, vốn là trọng tâm trong nỗ lực của công ty nhằm trấn an công chúng rằng dữ liệu của người dùng Hoa Kỳ sẽ vẫn ở trong nước và sẽ không rơi vào tay các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew đã nhân đôi cam kết của nền tảng đối với sự an toàn của người dùng, và bảo mật dữ liệu tại hội nghị TED 2023 hôm 20/4. Ảnh: @AFP.

Mặc dù TikTok đang hợp tác với nhà cung cấp phần mềm Oracle ở Thung lũng Silicon để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu người dùng, nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn lo ngại rằng Bắc Kinh có thể rình mò công dân Hoa Kỳ hoặc có khả năng tuyên truyền qua ứng dụng TikTok.

Tại sự kiện, vị CEO này bối rối nhắc lại cách TikTok đang giải quyết những lời chỉ trích của công chúng và giải thích lý do tại sao ứng dụng của anh ấy tốt cho nước Mỹ và thế giới.

“Những gì chúng tôi đã làm là dựa trên các thuật toán máy học của chúng tôi để hiển thị cho mọi người những gì họ thích. Và ý nghĩa của chúng là chúng tôi đang cung cấp cho mọi người một nền tảng để khám phá”, Chew nói, khi so sánh TikTok với các ứng dụng khác như Facebook và Instagram được xây dựng trên mạng xã hội. “Tôi nghĩ sẽ rất tự do khi có một nền tảng, miễn là bạn có tài năng, bạn sẽ được lắng nghe và bạn có cơ hội thành công”.

Được biết, vấn đề nội dung có hại không chỉ xảy ra với TikTok. Các đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, và YouTube của Google, cũng đã phải đối mặt với những câu hỏi tương tự từ các nhà lập pháp.