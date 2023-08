Cha mẹ có 500 triệu USD, nữ diễn viên vẫn phải sống cảnh vô gia cư

Nữ diễn viên người Mỹ Tori Spelling (50 tuổi) được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim nhiều tập Beverly Hills, 90210 (1990-2000) và một số phim chiếu trên truyền hình như A Friend to Die For (1994), A Carol Christmas (2003), The Mistle-Tones (2012), May I Sleep with Danger? (2016)...

Cô là con gái của nhà sản xuất phim Aaron Spelling và nữ nhà văn Candy Spelling. Ông Aaron và bà Candy đã cùng nhau gây dựng được khối tài sản lớn lên tới 500 triệu USD. Họ có hai người con chung, gồm con gái Tori và con trai Randy.

Nữ diễn viên Tori Spelling cùng 5 người con của mình lưu lại trong những nhà trọ rẻ tiền rồi chuyển vào sống trong một chiếc xe được thiết kế như một ngôi nhà di động (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc đời mình, nữ diễn viên Tori Spelling đi qua hai cuộc hôn nhân, cô có 5 người con với người chồng thứ hai - nam diễn viên Dean McDermott (56 tuổi). Tháng 6/2021, ở thời điểm 15 năm sau khi kết hôn với Dean, Tori tuyên bố hai người đã ly thân.

Điều gây sửng sốt là mới đây nhất, người ta bắt gặp Tori cùng 5 người con của mình lưu lại trong những nhà trọ rẻ tiền rồi chuyển vào sống trong một chiếc xe được thiết kế như một ngôi nhà di động.

Hiện trạng này cho thấy rằng Tori gần như đã rơi vào cảnh vô gia cư, không còn đủ khả năng thuê nhà. Một nữ diễn viên Hollywood có cha mẹ nổi tiếng giàu có và được hưởng thừa kế từ khối tài sản ấy, nhưng cô lại đang rơi vào cảnh vô gia cư, đây là điều gây nên sửng sốt lớn cho truyền thông và công chúng Mỹ.

Hiện tại, chiếc xe mà Tori và 5 người con sống trong đó tạm dừng ở quận Ventura, bang California, Mỹ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, người thân của Tori cũng như chồng cũ của cô đang ở đâu, khi cô và 5 người con chưa đủ tuổi trưởng thành sống trong cảnh vô gia cư như vậy.

Tori Spelling và Dean McDermott khi còn gắn bó (Ảnh: New York Post).

Tori bên 5 người con (Ảnh: New York Post).

5 người con của Tori và Dean bao gồm cả con trai và con gái đang ở độ tuổi từ 6 đến 16. Việc 6 người cùng sống trong một chiếc xe không phải là trải nghiệm dễ chịu. Thực tế, Tori vốn lớn lên trong sự giàu có.

Ở tuổi trưởng thành, dù không phải một diễn viên nổi tiếng đình đám, nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình một cuộc sống dễ chịu dựa vào công việc diễn xuất, cộng thêm khối tài sản được thừa kế từ người cha quá cố.

Tình trạng vô gia cư mà hiện tại cô và 5 người con rơi vào khiến dư luận sửng sốt về mức độ suy sụp trong năng lực tài chính của Tori. Điều gây sửng sốt hơn nữa là cô không được người thân hỗ trợ, cụ thể là người mẹ ruột giàu có đang nắm giữ phần lớn khối tài sản mà cha cô để lại.

Ngay sau khi những hình ảnh mới nhất về Tori được các tờ tin tức showbiz Mỹ đăng tải, những nguồn tin ẩn danh thân cận với Tori đã tiết lộ rằng nữ diễn viên đang gặp rất nhiều khó khăn kinh tế.

Khi một số phóng viên tìm cách tiếp cận nữ diễn viên để hỏi về tình trạng hiện tại của cô, Tori không muốn chia sẻ nhiều, cô nói: "Các anh chị cũng là cha mẹ phải không? Các anh chị chắc cũng đều hiểu rằng cha mẹ sẽ luôn làm hết sức mình những gì có thể cho con cái, phải không?".

Cuộc sống của Tori và các con những ngày này diễn ra quanh một chiếc xe (Ảnh: New York Post).

Tori cho biết thêm rằng ngôi nhà mà mẹ con cô ở trước đó bị nấm mốc quá nặng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cả nhà, vì vậy, họ phải chuyển ra ngoài sinh sống.

Một số nguồn tin ẩn danh cho biết rằng tình trạng nấm mốc nghiêm trọng xảy ra trong ngôi nhà mà mẹ con Tori ở là thật, nhưng hiện tại, nữ diễn viên cũng không có đủ khả năng kinh tế để nhanh chóng thuê một ngôi nhà khác và chấm dứt cảnh "vô gia cư" hiện nay.

Hồi năm 2005, khi vừa kết hôn với nam diễn viên Charlie Shanian được một năm, Tori gặp nam diễn viên đã có gia đình - Dean McDermott - trên phim trường Mind Over Murder. Tori và Dean đã bắt đầu một cuộc tình ngoài luồng ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau trên phim trường.

Sau đó, hai bên hoàn tất thủ tục ly hôn và chính thức kết hôn trong tháng 5/2006. Họ có 5 người con chung. Sau khi cha ruột của Tori - nhà sản xuất phim Aaron Spelling - qua đời trong năm 2006, Tori được hưởng khoản thừa kế vào khoảng 11 triệu USD.

Mẹ ruột của cô là người quản lý chung toàn bộ khối tài sản mà cha cô để lại. Tori và mẹ ruột có mối quan hệ xa cách trong suốt nhiều năm tháng.

Tori tự điều khiển chiếc xe là nơi lưu lại của mẹ con cô những ngày này (Ảnh: New York Post).

Trong cuốn sách cho ra mắt hồi năm 2013 - Spelling It Like It Is, Tori từng cho biết cô gặp phải những vấn đề tài chính vì công việc không thuận lợi, cộng thêm những quyết định sai lầm trong việc mua nhà, cùng một số vấn đề sức khỏe xảy ra trong quá trình thai sản.

Trong cuốn sách, Tori viết: "Tôi bị ám ảnh bởi việc chuyển vào sống trong những căn nhà đẹp, việc chuyển nhà và nâng cấp chất lượng nhà ở thực sự rất tốn kém, chính tôi đã tự đặt gia đình mình vào những vấn đề tài chính bất ổn".

Hiện tại, Tori và Dean vẫn chưa chính thức tiến hành thủ tục ly hôn, Dean hoàn toàn giữ im lặng trước tình trạng hiện tại của Tori và các con. Người mẹ ruột của cô - nữ nhà văn Candy Spelling (77 tuổi) - cũng giữ im lặng trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao bà không nhanh chóng ra tay giúp đỡ con gái và các cháu ngoại của mình.