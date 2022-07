Cha của nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận đau lòng kể lại cái chết của con gái trước ngày thi THPT

Nữ sinh tử vong trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng, ngụ phường Tấn Tài, TP.Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) cha của nạn nhân cho biết, gia đình rất đau lòng về cái chết bất ngờ của con gái mình là nữ sinh H.H.A (SN 2005), tử vong do tai nạn giao thông vào sáng ngày 28/6.

Ông Hồ Hoàng Hùng bên di ảnh của nữ sinh tử vong do TNGT ngày 28/6/2022. (Ảnh: Đức Cường)

Thắp nén nhang bên di ảnh của đứa con xấu số, ông Hùng không thể kìm được những giọt nước mắt khi kể lại buổi sáng định mệnh đó và sự ra đi đột ngột của con gái trước khi chuẩn bị thi THPT.

"Lúc đó tôi đang làm việc nhà thì nhận được điện thoại của người thân báo con gái gặp tai nạn nên vội vào bệnh viện với con. Lúc này, bệnh viện thông báo con đã chết lâm sàng trước khi vào cấp cứu nên chỉ tiêm thuốc chờ người nhà xuống nhìn lần cuối".

Cũng theo ông Hùng, nguyên nhân dẫn đến tử vong của em H.H.A được bệnh viện thông báo là do vỡ hộp sọ, chấn thương nhiều bộ phận khác trên cơ thể do va đập mạnh khi xảy ra tai nạn giao thông.

Clip ghi lại vụ tai nạn khiến nữ sinh H.H.A tử vong ngày 28/6.

Yêu cầu làm rõ

Theo ông Hùng, đến nay sau hơn 1 tuần xảy ra sự việc gia đình vẫn chưa nhận được thông báo gì từ cơ quan chức năng TP. Phan Rang – Tháp Chàm nên gia đình mong muốn mọi việc được sớm làm rõ...

"Con gái ra đi bất ngờ là mất mát quá lớn đối với gia đình, nhưng hiện nay có nhiều thông tin lan truyền không đúng sự thật về vụ tai nạn khiến gia đình hết sức đau buồn..", ông Hùng nghẹn ngào nói.

Clip: Người cha thất thần kể về nỗi đau mất con gái trong vụ TNGT xảy ra ngày 28.6 (T/: ĐC)

Trong sáng 7/6, gia đình ông Hùng đã gửi gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để yêu cầu làm rõ cái chết của con mình.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 28/6, em H.H.A điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 tháng 4, khi đến trước cổng một ngân hàng thì xảy ra va chạm với một ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã hất văng em H.A và xe máy xa tầm 4m, va vào cây trụ điện đường nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (SN1986) điều khiển. Ông Minh là cán bộ của trung đoàn không quân 937 đóng quân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đang làm thủ tục chuyển sang Cơ quan điều tra quân sự để tiếp tục điều tra làm rõ.