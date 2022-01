Cha ruột bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành có thể bị chuyển đổi tội danh tăng nặng như "dì ghẻ"

Ngày 2/1/2022, theo nguồn tin của báo Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý.



Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng bị nạn lại là trẻ em nên Công an TP.HCM hết sức quan tâm, quyết liệt điều tra. Trong buổi gặp mặt báo chí để cung cấp tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố năm 2021, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, sẽ đưa vụ án bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ra xét xử làm án điểm để có sự răn đe trong xã hội, không để trường hợp đau lòng tương tự xảy ra.

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kiến nghị khởi tố tội "Giết người" đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và xem xét lại trách nhiệm của Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh FBNDV

Giống "dì ghẻ", người cha cũng có thể bị chuyển tội danh tăng nặng

Luật sư Lê Bá Thường – Giám đốc Công Ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích, căn cứ nguyên nhân cái chết của bé N.TV.A (8 tuổi, ngụ quận 1) từ khám nghiệm pháp y, hành vi của bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) có thể sẽ bị chuyển tội danh nặng hơn và có thể đối diện với tội danh “Cố y gây thương tích”, tùy theo mức độ giám định thương tật sẽ bị xử với mức phạt tù từ 7 năm đến 14 năm (Điều 134 BLHS 2015).

Luật sư Lê Bá Thường nhận định, cha của bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành cũng có thể bị chuyển đổi tội danh tăng nặng giống người tình. Ảnh NVCC

Nếu cơ quan điều tra trích xuất camera để tìm bằng chứng, và đối chiếu với lời khai của của bà Trang và ông Nguyễn Trung Kim Thái (36 tuổi, cha ruột bé V.A) cũng như lấy lời khai của những người làm chứng như người giúp việc, hàng xóm, giáo viên, bạn bè của cháu V.A… để củng cố chứng cứ phạm tội của bà Trang thì cũng có thể bị truy tố về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết người dưới 16 tuổi. Với tội danh này, bà Trang sẽ bị xem xét mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 1 Điều 123 BLHS 2015).

Còn về phía người cha của cháu V.A, ông Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị người tình dùng roi, cây đánh nhưng không can ngăn mà có vài lần cũng cầm cây đánh con gái. Ông Thái cũng xem đây không phải là hành vi hành hạ, ngược đãi bé V.A mà cho rằng chỉ đang "dạy dỗ" cho con gái ngoan ngoãn hơn.

"Hành vi của người cha này rất đáng lên án về mặt lương tâm. Về mặt pháp luật, ông Thái có thể cũng sẽ bị chuyển tội danh tăng nặng, bị truy tố về tội danh giống bà Trang. Bởi vì ông Thái không những không can ngăn mà còn giúp sức để đánh bé V.A. Như vậy, ngoài tội danh là “đồng phạm” có thể bị xử tội hình sự giống bà Trang, ông Thái có thể còn bị xử thêm “Tội không tố giác tội phạm” với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (Điều 390 BLHS 2015)" - Luật sư Thường nhận định.

Trước đó, theo nguồn tin Dân Việt, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh đã củng cố thêm nhiều thông tin bằng chứng quan trọng trong vụ bạo hành khiến bé V.A tử vong, đặc biệt nhất là đã khôi phục được camera trong nhà đối tượng Thái và Trang. Nguồn tin nhận định, hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang là "cố ý gây thương tích" hoặc "giết người" đối với bé N.T.V.A.

Di ảnh bé N.T.V.A được đặt trước sảnh tòa nhà nơi xả ra sự việc đau lòng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cụ thể, trong ngày định mệnh 22/12, trước khi tử vong, bé V.A đã bị người tình của cha là đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập, hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng. Trang đã dùng những hành vi hết sức dã man, tàn bạo để "tra tấn" bé gái tội nghiệp cho đến khi bé gái không thể cầm cự nổi mà ngã xuống.

Về phía ông Nguyễn Kim Trung Thái, bước đầu khai nhận do bận đi làm nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con. Ông Thái thừa nhận, đã từng chứng kiến người tình dùng roi, gậy đánh con mình. Đồng thời, chính ông Thái cũng vài lần nặng lời và cầm cây đánh con gái. Tuy nhiên, ông Thái cho rằng đây là việc dạy dỗ để con ngoan hơn, chứ không nghĩ gây ra hậu quả lại như vậy.