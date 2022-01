Kiến nghị khởi tố tội “Giết người” đối với “dì ghẻ” vụ nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết

Sáng 1/1/2022, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sau khi ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ của bé gái 8 tuổi nghi bạo hành dẫn đến tử vong) bị bắt, hội tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang.



Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh công an cung cấp

Ngoài ra, Hội kiến nghị cơ quan điều tra xem xét kỹ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Kim Trung Thái đối với hành vi mang tính đồng phạm, hay chủ mưu đối với tội giết người, hay tội che dấu tội phạm.

Những dấu hiệu phạm tội "Giết người"

Theo luật sư Nữ, từ thông tin ban đầu qua lời kể của gia đình bị hại và kết quả khám nghiệm tử thi, Hội cho rằng các bị can có dấu hiệu phạm tội giết người.

Cụ thể, qua quá trình xem xét các lời khai ban đầu, Trang thừa nhận đã có những hành vi bạo lực, đánh đập dã man với cháu V.A nhiều lần, trong một khoảng thời gian dài khi dạy cháu bé học tập.

Hơn thế nữa, với lý do dạy dỗ cháu V.A, Trang đã cố tình đặt mua roi mây để đánh cháu đến mức roi gãy. Sau đó Trang lại dùng gậy gỗ - được xem là "phương tiện nguy hiểm" để đánh đập cháu một cách tàn bạo.

Cơ thể bầm tím của bé V.A sau khi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Ảnh công an cung cấp

Thực tế, trên cơ thể cháu V.A sau khi khám nghiệm tử thi thể hiện nhiều vết thương cũ, vết khâu tại bộ phận trọng yếu như đầu, nách; gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Có thể thấy, bị can Trang đã ý thức được cây gậy đập vào những nơi hiểm yếu của con người là vùng đầu, vùng lưng, hông gây gãy xương sườn, dập lá lách... là có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn đánh đập nhiều lần cho đến khi bé V.A chết. Hành động này thể hiện tính quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, muốn tước đi mạng sống của nạn nhân.

Từ các cơ sở nhận định này, Hội cho rằng, bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang có dấu hiệu thực hiện hành vi giết người theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ của bé V.A - người phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Thế nhưng, dù biết Trang có hành vi bạo lực một cách dã man đối với con mình trong thời gian dài mà vẫn không can ngăn, để cho con mình bị đánh đập dẫn đến cái chết tức tưởi.

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh gửi UBND TP.HCM, có tình tiết ngày 11/12/2021, bị can Thái phát hiện trên đầu cháu V.A bị thương tích và đưa cháu đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương, Thái giải thích do cháu bé bị té ngã. Điều này cho thấy bị can Thái biết con mình bị đánh đập trên đầu là nơi hiểm yếu của con người, sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng của bé, nhưng bị can Thái vẫn để Trang sống chung với bé V.A, không ngăn cản, không tố giác mà che dấu hành vi tội phạm của bị can Trang, tạo điều kiện để bị can Trang tiếp tục có những hành vi đánh đập dã man bằng gậy gỗ, đánh đập bé đến chết.

Như vậy, Cơ quan CSĐT cần làm rõ ý thức động cơ phạm tội của bị can Thái là mang tính đồng phạm, chủ mưu đối với tội giết người, hay che dấu tội phạm.

"Đây là vụ án mang tính bạo hành đối với trẻ em đang khiến dư luận xã hội quan tâm và kịch liệt lên án hành vi của các bị can Trang và Thái. Do đó, chúng tôi rất mong Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM khởi tố, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để trả lại sự công bằng cho cháu bé bị hại" - luật sư Nữ nói.