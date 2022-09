Chấm điểm về độ an toàn của Honda HR-V 2022

Mới đây, Honda HR-V 2022 hoàn toàn mới đã nhận đạt được đánh giá 5 sao của ASEAN NCAP với tổng điểm 100,92 trên 120 điểm (tương đương với 81,38 trên 100 điểm), bao gồm các bài thử nghiệm:

- Tác động va chạm đầu xe

- Tác động va chạm hông xe

- Đánh giá đối với các tính năng an toàn được trang bị trên xe.

Chiếc B-SUV của thương hiệu Nhật Bản còn đạt số điểm ấn tượng 28,00 trên 32 điểm đối với khả năng Bảo vệ An toàn cho Người lớn (AOP); 45,43 trên 51 điểm cho khả năng Bảo vệ An toàn cho Trẻ nhỏ (COP) và 19,5 trên 21 điểm cho các Công nghệ Hỗ trợ An toàn (SATs) và 8,00 trên 16 điểm cho An toàn với xe máy (MS).

Honda HR-V 2022 đạt chứng nhận an toàn cao nhất. Ảnh Khải Phạm.

Honda HR-V thế hệ thứ 2 chính thức được ra mắt tại Đông Nam Á lần đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 11 năm 2021, hiện đã được bán ra tại 9 quốc gia trong khu vực và về tới Việt Nam vào tháng 6/2022.

Đến thời điểm hiện tại, All New Honda HR-V nhận được sự phản hồi rất tích cực từ khách hàng ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Sức hấp dẫn chắc chắn đến từ những giá trị vượt trội của Honda HR-V: "Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa" cũng như sự tin tưởng của khách hàng đã góp phần vào sự thành công của mẫu xe SUV hạng B này.

Không chỉ nâng cấp về thiết kế, Honda HR-V thế hệ thứ 2 còn sở hữu hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing giúp bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh.

Xe được trang bị bộ xử lý nhanh nhạy, hệ thống sẽ đo khoảng cách và vị trí dựa theo thay đổi kích thước của mục tiêu, thời gian thay đổi xảy ra và tốc độ của xe, điều này cho phép camera quan sát rộng phía trước có thể nhận dạng các vạch trắng, lề đường, xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp.

Honda HR-V 2022 với thiết kế hiện đại. Ảnh Khải Phạm.

Nó cung cấp các cảnh báo và hỗ trợ người lái xe trong việc tránh hoặc giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của va chạm. Ngoài ra, loạt công nghệ tiên tiến của Honda HR-V RS còn có thể kể đến gồm: Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách, hệ thống truyền biến thiên VGR tăng độ bám đường, hệ thống 6 túi khí.

Nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm những tính năng nổi bật của Honda HR-V thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới cũng như các sản phẩm ô tô Honda, HVN đã và đang triển khai Chiến dịch "Feel The Performance" với điểm nhấn là chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt do HVN phối hợp với hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda tổ chức trên toàn quốc.