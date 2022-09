Cơ hội nào cho Geleximco của tỷ phú Vũ Văn Tiền trên thị trường ô tô?

Geleximco hiện do ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tập đoàn này hiện đang đầu tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp. Trước dự án nhà máy ô tô tỉnh Thái Bình, Geleximco đã đầu tư xây dựng nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp tổng đầu tư hàng trăm triệu USD khác như nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (900 triệu USD); Nhà máy sản xuất xi măng Thăng Long (270 triệu USD); Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa và Nhà máy Giấy An Hòa (450 triệu USD).