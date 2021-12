Chấm dứt hợp đồng đối với người cha của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Ngày 30/12, Công ty ERA Vietnam đã phát thông cáo về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với ông Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột của bé gái bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở TP.HCM.

Theo thông cáo này, phía công ty ERA Vietnam cho biết, qua quá trình tìm hiểu và xác nhận từ các bên liên quan, công ty có nắm được việc ông Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bạo hành.

Ông Nguyễn Kim Trung Thái, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bé gái 8 tuổi V.A trước khi xảy ra sự việc bạo hành dẫn đến tử vong.

Vào ngày 28/12, công ty đã chấm dứt hợp đồng với ông Thái. Do đó, kể từ ngày 28/12/2021, ông Nguyễn Kim Trung Thái không còn là nhân viên của công ty.

Ngoài ra, phía công ty cũng cho biết, ông Thái làm việc tại công ty từ tháng 5/2021, giữ chức vụ Giám đốc marketing. Riêng bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang được ông Thái giới thiệu vào làm việc tại công ty hồi tháng 4/2021 nhưng đã không qua được 2 tháng thử việc. Do đó, công ty này cũng khẳng định bà Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào.

Trước đó, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện về việc tiếp nhận bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Sau đó, Công an đã vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Người dân bức xúc tập trung, căng bảng tại khu chung cư S.G.P đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi tử vong, nghi do "dì ghẻ" và bố đẻ bạo hành

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A. Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước đó (khoảng tháng 9, tháng 10/2021) cũng có 2 - 3 lần dùng roi mây đánh vào vùng mông cháu V.A và la mắng cháu trong lúc dạy học.

Ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo vụ việc lên UBND TP.HCM, trong đó nêu rõ, nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Trả lời cơ quan điều tra, ông Thái cho biết đã giao cho Trang kèm cháu V.A. học Toán và cũng thường nghe Trang la và đánh cháu A. Trước đó, ngày 11/12, anh Thái phát hiện trên đầu cháu V.A. bị thương tích, hỏi thì cháu nói bị té ngã, sau đó anh Thái đã đưa cháu đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương.

Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định.