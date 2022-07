Choáng váng trước nguyên nhân cái chết của cá voi xanh khổng lồ

Con vật có vú khổng lồ dài khoảng 46 feet (14 mét), và đáng kinh ngạc là phần cơ thể xẹp xuống của nó không cho thấy bất kỳ manh mối nào lý giải nguyên nhân cá voi đã chết ra sao.

Frederick Toro Cortes, một bác sĩ thú y về động vật hoang dã tại Đại học Santo Tomás ở Chile, và nhóm của ông đã dành 5 tiếng vất vả khám nghiệm tử thi trên những viên sỏi không bằng phẳng, ẩm ướt. Chia thành ba nhóm, họ sử dụng những con dao lớn để xuyên qua lớp mỡ và cơ dày ở ba điểm chính trên cơ thể cá voi - lưng trên, bụng và hộp sọ của nó.

Xác cá voi khổng lồ được phát hiện (Ảnh: CNN)

Bên dưới lớp da có nếp gấp và lớp mỡ của cá voi, các nhà nghiên cứu tìm thấy 10 lít máu - bằng chứng của việc chảy máu bên trong - và một vết bầm (tụ máu) dài 31,5 inch (80 cm) ở đáy tim của nó. Vết thương có thể là kết quả của chấn thương do một lực hướng thẳng vào ngực. Bởi vì không có động vật ăn thịt nào có thể là đối thủ với cá voi nên Toro Cortes nghi ngờ cá voi đã va chạm với số lượng lớn những tàu thuyền đi qua vùng biển này.



Ông nhận định rằng nguyên nhân duy nhất có thể tạo ra tổn thương này là một sự tấn công ở tốc độ cao của con tàu.

Trong cùng tuần, một đoàn làm phim đã ghi lại cảnh Toro Cortes tiến hành khám nghiệm tử thi vào tháng 4/2021 như là một phần của seri mới của CNN "Patagonia - Life on the Edge of the World", hai con cá voi khác được báo cáo đã chết ở vùng biển Chile.

Khám nghiệm tử thi xác định loài động vật có vú đã chết này là con đực và đã sống được 4 năm. Cá voi xanh, loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất, có thể sống đến 100 tuổi. Nếu con cá voi sống sót, nó có thể đã sinh ra hơn 20 con. Bác sĩ thú y Toro Cortes chia sẻ với CNN rằng cuộc khám nghiệm tử thi có thể cho thấy nguyên nhân cái chết của cá voi xanh để gây áp lực tới chính phủ nhằm điều tiết lưu lượng tàu.

Khu vực có lưu lượng giao thông cao, nơi cá voi xanh thường tìm kiếm thức ăn

Các vịnh hẹp nhỏ như ngón tay, các vịnh có mái che và cả những vùng biển trong của bờ biển Thái Bình Dương Patagonian ngoài khơi Chile là những nơi kiếm ăn quan trọng vào mùa hè cho cá voi xanh. Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế đã xác định khu vực này là một trong 12 khu vực có quần thể cá voi có nguy cơ bị đe dọa. Kể từ năm 2007, ủy ban đã ghi nhận ít nhất 1.200 vụ va chạm giữa tàu và cá voi trên toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được quan tâm. Susannah Buchan, một nhà hải dương học tại Đại học Concepción ở Chile chia sẻ rằng không phải ai cũng nhận thức được sự nguy hiểm của số lượng cá voi bị giảm mạnh và hiểu được đó là một vấn đề toàn cầu.

Một trang trại cá hồi ở vùng biển ngoài khơi Patagonia (Chile) (Ảnh: CNN)

Tại các vùng biển bên trong ngoài khơi Patagonia của Chile, các tàu thuyền được kết nối với việc nuôi cá hồi công nghiệp là một mối đe dọa lớn. Chile đã trở thành nhà sản xuất cá hồi nuôi lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu lớn nhất sang Hoa Kỳ. Buchan khẳng định rằng môi trường biển đang bị công nghiệp hóa mạnh do việc nuôi cá hồi.



Bản tình ca của loài cá voi

Sử dụng micrô hoặc micro dưới nước, Buchan đã nghiên cứu âm học của cá voi ở vùng biển Patagonian từ năm 2007. Cô đã ghi âm hàng chục nghìn giờ các bài hát của cá voi xanh và phát hiện ra rằng những con cá voi xanh ngoài khơi Chile tạo ra một phương ngữ độc đáo - mặc dù nó là hạ âm và con người không thể nghe thấy.

Việc xác định được âm thanh độc đáo của loài cá voi này, vốn chỉ có cá voi xanh đực tạo ra, đã cho phép Buchan và các nhà bảo tồn khác theo dõi và tìm hiểu thêm về sự di chuyển của những quần thể cá voi. Tuy nhiên, tiếng ồn mà tàu lớn tạo ra nằm trong cùng dải tần với các bài hát do cá voi xanh tạo ra, theo như dữ liệu của Buchan tiết lộ. Các bài hát của họ bị che khuất bởi tiếng ồn từ tàu.

Lắng nghe cá voi xanh bằng micrô dưới nước (Ảnh: CNN)

Những thay đổi đầy hứa hẹn



Để giảm nguy cơ bị tàu đâm, Buchan đang nghiên cứu để phát triển một hệ thống cảnh báo cho vùng biển ngoài khơi bờ biển Patagonian của Chile để cảnh báo lưu lượng tàu bè về sự hiện diện của cá voi. Các phao neo được trang bị hydrophone để ghi lại các âm thanh của cá voi và hệ thống truyền dẫn sẽ tạo ra cảnh báo thông báo cho những người lái tàu về khả năng họ gặp cá voi trên tuyến đường của họ, cho phép họ giảm tốc độ hoặc đổi hướng.

Một con tàu di chuyển chậm hơn sẽ ít gây ra tiếng ồn hơn và sẽ ít có khả năng gây tử vong cho một con cá voi hơn.

Một đại dương không có cá voi sẽ rất tàn khốc đối với tất cả chúng ta. Nếu chúng ta muốn có những đại dương khỏe mạnh, thì chúng ta phải quan tâm đến sự bảo tồn của cá voi và để chúng trở thành một phần thiết yếu của hệ sinh thái.

Hình ảnh cá voi chết miệng đầy rác thải (Ảnh: EcoWatch)

Theo CNN