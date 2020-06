Chân dung 12 Giám đốc Công an các tỉnh vừa được bổ nhiệm

1. Đại tá Nguyễn Viết Giang, tân Giám đốc Công an Lai Châu

Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Giang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Trước nữa ông giữ chức Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị (Công an tỉnh Hà Giang).

Đại tá Nguyễn Viết Giang (ảnh Công an Lai Châu).

2. Đại tá Võ Trọng Hải, tân Giám đốc Công an Nghệ An

Trước khi được điều động, luân chuyển, đại tá Võ Trọng Hải là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1968, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông có 30 năm công tác trong quân đội (Bộ đội biên phòng). Năm 2018, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Sau đó hơn 6 tháng ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải (ảnh Công an Hà Tĩnh).

3. Đại tá Lâm Minh Hồng, tân Giám đốc Công an Long An

Trước khi được điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Lâm Minh Hồng (áo trắng - ảnh Công an Long An).

4. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an Hà Nam



Ông sinh năm 1969, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (ảnh Báo An ninh Hải phòng).

5. Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh

Ông sinh năm 1966, quê Bình Dương. Trước khi được điều động về làm Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, ông là Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Ông có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Ông được điều động, bổ nhiệm về làm Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018.

Đại tá Lê Hồng Nam (áo trắng - ảnh Công an Long An).

6. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, tân Giám đốc Công an Quảng Bình

Ông sinh năm 1967, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam (ảnh Công an Hà Tĩnh).

7. Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an An Giang



Ông sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Trước khi được bổ nhiệm là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông là Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, ông được bổ nhiệm chức vụ này vào năm 2016. Trước nữa ông là Trưởng Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ).

Đại tá Đinh Văn Nơi (áo trắng - ảnh Công an An Giang).

8. Đại tá Đỗ Triệu Phong, tân Giám đốc Công an Kiên Giang

Ông sinh năm 1967, quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an).

Đại tá Đỗ Triệu Phong (áo trắng - ảnh Công an Kiên Giang)

9. Đại tá Tráng A Tủa, tân Giám đốc Công an Điện Biên



Đại tá Tráng A Tủa, ông sinh năm 1966, quê Tuần Giáo, Điện Biên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa (ảnh IT).

10. Đại tá Hà Văn Tuyên, tân Giám đốc Công an Bắc Kạn



Đại tá Hà Văn Tuyên trước khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, ông là Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Trước nữa ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Hà Văn Tuyên (cầm hoa - ảnh Công an Lai Châu).

11. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, tân Giám đốc Công an Quảng Trị

Ông sinh năm 1967, quê Quảng Điền, Thừa Thiên –Huế. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên –Huế.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh (ảnh congan.com.vn).

12. Đại tá Lê Khắc Thuyết, tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh



Ông sinh năm 1967, quê Yên Thành, Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.