Chân dung 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh được Bộ Công an điều động trong tuần

Cụ thể, ngày 23/6, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao quyết định cho đại tá Trần Văn Cung. Ảnh: CAAG

Theo đó, đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.



Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Trần Văn Cung, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CAAG

Đại tá Trần Văn Cung sinh năm 1970, quê quán huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc An Giang, đại tá Trần Văn Cung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Bùi Bé Năm, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CAAG

Đại tá Bùi Bé Năm có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực điều tra, truy bắt tội phạm hình sự ở địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đại tá Bùi Bé Năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CAAG

Đại tá Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1974, quê xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đại tá Nguyễn Nhật Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Trưởng Công an huyện Chợ Mới, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.