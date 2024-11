Một người dân trình báo bị lừa gần 370 triệu khi “làm căn cước công dân qua mạng”

Ngày 1/11, Chị Vũ Thị Kim Biên (33 tuổi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), cho biết đã nộp đơn trình báo đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Kon Tum về việc bị một đối tượng giả danh công an lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 366,6 triệu đồng.

Đối tượng yêu cầu chị Biên đăng nhập vào 2 trang web "Dichvucong.thongtincancuoc.org" và "Chinhphu.khaibaoshkdt.com" và tải ứng "Chính phủ" trên hệ điều hành CH Play.

Theo đơn trình báo, tối 29/10/2024, có một đối tượng giả danh là công an thông báo đến chị Biên là 2 người con chưa hoàn thành thông tin để cấp căn cước công dân (CCCD) và "cán bộ" sẽ hướng dẫn cho chị làm tại nhà thông qua việc kết nối Zalo.

Sau khi kết nối Zalo, đối tượng yêu cầu chị Biên đăng nhập vào 2 trang web "Dichvucong.thongtincancuoc.org" và "Chinhphu.khaibaoshkdt.com" đồng thời tải ứng dụng "Chính phủ" trên hệ điều hành CH Play. Sau đó, đối tượng yêu cầu vợ chồng chị Biên chụp mã QR của CCCD; chụp, quét hình cận mặt vợ chồng chị.

Sau khi thao tác xong, đối tượng yêu cầu chị Biên đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Vietcombank để chuyển tiền thanh toán 10.000 đồng làm CCCD cho con, nhưng chị Biên không đăng nhập vào được. Đối tượng hẹn chị Biên sẽ thanh toán khi CCCD gửi về cho gia đình.

Đến sáng 30/10/2024, đối tượng đã gọi điện thoại cho chị Biên và thông báo đã lừa hết tiền trong tài khoản, khi đó, vợ chồng chị Biên mới tá hỏa vào kiểm tra và phát hiện tài khoản chị Biên bị mất 362 triệu đồng, tài khoản chồng chị mất 4,6 triệu đồng.

Phóng viên Báo Dân Việt (trái ngoài cùng) trao đổi với vợ chồng chị Biên.

Trao đổi với phóng viên, chị Biên cho biết: "Khi bị trừ tiền, ngân hàng cũng không gửi thông báo đến tin nhắn cho tôi nên vợ chồng tôi không biết. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm ngăn chặn được các đối tượng đã và đang lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không làm việc với với cán bộ công an gọi qua điện thoại như tôi".