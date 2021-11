Chân dung Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan vừa bị bắt

Tối 9/11, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 8 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Đây là vụ án sai phạm nghiêm trọng trong đấu giá đất gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (HOSE:VMD).

Thông tin bà Nguyễn Thị Loan bị bắt trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên cộng đồng các hội nhóm đầu tư chứng khoán. Đặc biệt, cổ phiếu VMD của Dược phẩm Vimedimex đã tăng trần liên tiếp 4 phiên (bắt đầu từ 04/11 đến 9/11), leo một mạch lên 46.350 đồng/cp, tăng 31% (chốt phiên 09/11). Khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 79.000 cp/phiên.

Trước đó, trong quý 3, cổ phiếu VMD đã có chuỗi tăng giá điên rồ với 18 phiên tăng điểm liên tiếp từ 6/8 đến 1/9, trong đó có tới 16 phiên tăng kịch trần, đi từ 26.400 đồng/cp lên 82.400 đồng/cp, tương ứng mức tăng trưởng 212%. Cổ phiếu này sau đó đã giảm rất sâu và chỉ mới bật tăng lại 4 phiên gần đây.

Công an Hà Nội đã bắt tạm giam "nữ tướng" Vimedimex Nguyễn Thị Loan. Ảnh: ST.

Theo dữ liệu Dân Việt, bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1970, quê quán tại Đà Bắc, Hòa Bình. Bà Loan có học vị tiến sĩ kinh tế.

Năm 2008, bà Nguyễn Thị Loan cùng chị gái Nguyễn Thị Kim Liên và một vài cổ đông khác thành lập Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình (HBS) có vốn điều lệ 160 tỷ đồng. Trong đó, bà Loan giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Sau khi thành lập được 5 tháng, HBS bất ngờ trở thành cổ đông chiến lược của VMD thông qua phát hành 1,6 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ từ 49,21 tỷ đồng lên 65,41 tỷ đồng.

Từ đây bà Nguyễn Thị Loan chính thức đặt chân vào Vimedimex. Tháng 4/2009, bà Loan được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT VMD. Từ năm 2012 đến nay, bà Nguyễn Thị Loan giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Vimedimex.

Vimedimex "lột xác" dưới thời bà Nguyễn Thị Loan

Thực tế cho thấy, mặc dù được cổ phần hóa từ năm 2006, tuy nhiên giai đoạn sau đó (2006-2012) kết quả kinh doanh Vimedimex trồi sụt; cổ tức chia cho cổ đông không ổn định, thậm chí dưới 10%/năm.

Vimedimex lột xác dưới thời bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Q.D

Vimedimex chỉ thực sự "lột xác" từ năm 2013, thời điểm 1 năm sau khi bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT. Nếu như năm 2012, tổng tài tài sản và doanh thu của Vimedimex chỉ đạt lần lượt 4.494 tỷ đồng và 8.940 tỷ đồng; thì đến năm 2020 tổng tài sản của Vimedimex là 11.397 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 18.168 tỷ đồng. Lợi nhuận đã tăng hơn 100% trong 7 năm.

Ngoài ra, năm 2012, Vimedimex tiến thêm bước phát triển mạnh khi thông qua Vimedimex Group phối hợp với Bệnh viện Phổi TW thành lập Trung tâm xạ trị ung thư Phổicông nghệ cao và Trung tâm điều trị theo yêu cầu công nghệ cao (CLRT). Năm 2020, Vimedimex tiếp tục mở rộng hợp tác liên doanh với Bệnh viện phổi trung ương, phát triển hệ thống Phòng khám đa khoa vệ tinh - CNC hoạt động theo mô hình bác sỹ gia đình.

Dưới thời bà Loan, Vimedimex duy trì vị thế đứng đầu trong Top 10 công ty phân phối dược phẩm uy tín trên thị trường Việt Nam, duy trì cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/năm trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2013-2020).

Đáng chú ý, VMD là doanh nghiệp đi đầu trong việc đạt được các thỏa thuận về nhập khẩu Vaccine Covid – 19 hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, Vimedimex chỉ là một mảnh ghép trong hệ sinh thái đa ngành trong các lĩnh vực dược phẩm, tài chính, bất động sản của nữ doanh nhân gốc Hoà Bình này.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Loan là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn Vimedimex Group, được thành lập ngày 13/4/2009. Vimedimex Group hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực y dược, Vimedimex Group còn phát triển thương hiệu bất động sản Vimefulland với hàng loạt dự án được giới thiệu trên website chính thức như: Helianthus center Red River, The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, Iris Garden, Athena Fulland, The Emeralda, Belleville Hà Nội.

Những dự án này đều có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, hầu hết nằm trong các quận nội thành, tập trung ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai.

Một loạt các doanh nghiệp khác do Chủ tịch VMD Nguyễn Thị Loan làm người đại diện pháp luật phải kể tới như: Công ty TNHH - Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex; Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế, Công ty TNHH Bất động sản Vimedimex Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dược phẩm Y tế Vime Saint Paul.

Đây chính là lĩnh vực khiến bà Nguyễn Thị Loan vướng vòng lao lý. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, tháng 8/2020 Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất còn xuống 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex lập nhiều công ty để làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Nguyễn Thị Loan nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Nguyễn Thị Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.