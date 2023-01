Chân dung đại tá 51 tuổi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Ngày 30/1, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/2/2023. Việc trao quyết định cho đại tá Lê Việt Thắng được tổ chức tại Công an tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Việt Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu

Được biết, đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng được điều động về Bộ Công an, thời gian công bố quyết định sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2023.

Đại tá Lê Việt Thắng sinh năm 1972, quê quán Hưng Yên. Ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trong hơn 3 năm (từ tháng 11/2019 đến nay). Trước đó, ông Thắng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong quá trình công tác tại công an tỉnh Bạc Liêu, đại tá Lê Việt Thắng đã chỉ đạo công an tỉnh này khám phá nhiều vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây là thành tích điều tra khám phá nhanh vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) khiến dư luận xôn xao.