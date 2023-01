Bạc Liêu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 30/1, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng điều động và bổ nhiệm đại tá Hồ Việt Triều (SN 1973, quê tỉnh Bến Tre) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1/2/2023.



Tại đây, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng (SN 1972, quê quán Hưng Yên) - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 1/2/2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Hồ Việt Triều. Ảnh: CTV.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho rằng đại tá Lê Việt Thắng và đại tá Hồ Việt Triều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lê Việt Thắng đối với Công an tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua.

Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Hồ Việt Triều cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an Bạc Liêu đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho đồng chí. Trên cương vị mới, đại tá Hồ Việt Triều hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Đại tá Hồ Việt Triều xuất thân trong gia đình binh nghiệp, trưởng thành trong lực lượng Công an Cà Mau, từng đảm nhận các chức vụ Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, Trưởng Công an TP.Cà Mau, Phó Giám đốc Công an tỉnh.