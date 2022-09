Chân dung ĐBQH-Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an được thăng hàm Thiếu tướng

Chiều 1/9, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã nhận quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam là ĐBQH khóa XV. Ông sinh năm 1967, quê Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát kinh tế.

Tân Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng Công an rồi Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh; Đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Sau gần 2 năm công tác tại đây, đến tháng 6/2022, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.