Chân dung Giám đốc Công an Nghệ An vừa được thăng Thiếu tướng và chỉ định chức vụ Đảng

Vào chiều qua (29/2) tại Tỉnh ủy Nghệ An đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh Công an Nghệ An

Vào ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định thăng cấp hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trước nữa vào ngày 19/2/2024, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh được được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Quang Thanh nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào tháng 12/2023.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An sinh năm 1977 (47 tuổi), quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông có học vị tiến sĩ luật học; cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, ông Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.