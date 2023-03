Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ảnh: CABT

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những công lao, đóng góp của đại tá Trần Văn Toản trong thời gian công tác ở Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Toản cho biết, sau nhiều lần được cấp trên điều động chuyển công tác qua công an các đơn vị, địa phương khác nhau, đến nay, sau gần 16 năm, đại tá Trần Văn Toản được điều động trở về công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Mặc dù được điều động về đơn vị cũ, xong Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện nay có rất nhiều sự thay đổi về mô hình, cơ cấu tổ chức cán bộ, đặc biệt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện nay rất lớn.



Đại tá Trần Văn Toản mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp có hiệu quả của các lãnh đạo Văn phòng, sự chia sẻ chân tình của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CABT

Trước đó, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.

Đại tá Trần Văn Toản sinh năm 1967, quê quán Kiến Xương, Thái Bình. Ông Toản được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từ tháng 9/2018. Trước đó, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an.