Chân dung Giám đốc Công an tỉnh Nam Định vừa được bổ nhiệm

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 1567/QĐ-BCA, ngày 22/3/2024, quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Nam Định nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định từ ngày 1/4/2024.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định sinh năm 1977 (47 tuổi), quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh từng kinh qua các chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó tại Nam Định, đầu năm 2024, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được giao phụ trách Công an tỉnh, cho đến khi Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh mới.

Đại tá Trần Minh Tiến sinh năm 1967, trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ Công an tỉnh Hà Nam; từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.