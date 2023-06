2 Phó Giám đốc Công an Nam Định và hàng trăm sĩ quan được nâng lương

Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương Công an nhân dân năm 2023.

Năm nay, đại tá Bùi Quyết Toán, đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá, từ hệ số 8,00 lên hệ số 8,40 kể từ ngày 1/6/2023.

Đại tá Bùi Quyết Toán (ngoài cùng bên phải) và đại tá Phan Thị Loan được Bộ trưởng Bộ Công an nâng lương cấp bậc hàm đại tá. Ảnh: CANĐ

Theo Công an tỉnh Nam Định, năm 2023, Công an tỉnh Nam Định có 986 cán bộ, chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm, trong đó có 14 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 972 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Trần Minh Tiến Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chúc mừng cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nam Định đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nam Định.

Đại tá Trần Minh Tiến đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Nam Định cần tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực công tác, là tấm gương sáng góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân…