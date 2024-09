Chân dung Giáo sư 8X lọt nhóm nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, từng là Giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 phân chia theo 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành). Danh sách này được nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ) xây dựng dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

Việt Nam có 9 nhà khoa học lọt bảng xếp hạng top 10.000 thế giới và 60 nhà khoa học lọt bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2024.

Top 9 nhà khoa học top 10.000 thế giới năm 2024 có GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn của ĐH Quốc gia Hà Nội; GS.TS Trần Xuân Bách - Trường ĐH Y Hà Nội; GS Võ Xuân Vinh và TS Nguyễn Phúc Cảnh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; TS Trần Nguyễn Hải và TS Hoàng Nhật Đức - Trường Đại học ĐH Duy Tân; PGS Hoàng Anh Tuấn - Trường ĐH Đông Á; TS Phạm Thái Bình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Ông Trần Xuân Bách (sinh năm 1984) được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Viện Đào tạo YHDP & YTCC

Đáng chú ý, trong top 9 nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 thế giới, ông Trần Xuân Bách (sinh năm 1984, quê Hà Nội) được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2023, là một trong 3 Giáo sư trẻ nhất của ngành Y và của cả đợt xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2023 tại Việt Nam.

Năm 2023, ông Bách cũng lọt top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong danh sách mà Nhà xuất bản Elsevier công bố.

Năm 2016, ông Trần Xuân Bách là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam (tính đến thời điểm lúc bấy giờ).

Năm 2023, GS Trần Xuân Bách được "điểm tên" là một 7 nhà khoa học Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới của website Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới.

Trên trang web của Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS Trần Xuân Bách được giới thiệu là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế y tế, Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng.

Theo bản đăng ký chức danh Giáo sư năm 2023 (tính đến thời điểm tháng 6/2023), ông Trần Xuân Bách cho biết có hai bằng đại học là chuyên ngành Y tế công cộng (Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2006) và ngành Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2020); được cấp bằng Thạc sĩ năm 2020 ngành Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị, nơi cấp bằng là Trường Đại học Toulon, Pháp; được cấp bằng Tiến sĩ năm 2012, ngành Y tế công cộng, chuyên ngành Chính sách và dịch vụ y tế, nơi cấp bằng là Đại học Alberta, Canada.

Năm 2019, ông Trần Xuân Bách được Đại học Johns Hopkins – Hoa Kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư (kiêm nhiệm), trở thành một trong những Giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học danh tiếng này.

Các lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu mà GS Trần Xuân Bách nghiên cứu bao gồm: Kinh tế Y tế, Chính sách Y tế, Quản lý Dịch vụ Y tế, Hệ thống Y tế, Kinh tế học hành vi; Sức khỏe toàn cầu, Kiểm soát dịch bệnh toàn cầu, Phân tích dự báo và đánh giá tác động; Quản lý Dự án, Phân tích tài chính, Đánh giá Công nghệ Y tế; Y tế số, Y tế điện tử, Khoa học dữ liệu trong Y tế.

GS Trần Xuân Bách đã dành được nhiều giải thưởng, bằng khen… của quốc tế cũng như trong nước như giải thưởng "Healthy Women, Healthy Economies" của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2022; Giải Nhì Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế, 2021-2022; Highly Cited (Top 1%) Researcher by Clarivate 2022; Research.com Rising Star of Science Award 2022….

GS Bách từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018 và năm 2020; Bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020; Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2017; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội 5 năm liền từ 2016-2021; Giải thưởng Khoa học - Công nghệ "Quả Cầu Vàng" năm 2018; Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; Giải thưởng Khởi đầu Sự nghiệp của Đại học Alberta, Canada, 2017; Giải thưởng Noam Chomsky Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu 2020…