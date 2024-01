Chân dung Giáo sư sinh năm 1983 từng là Chiến sĩ thi đua tại Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS Vũ Văn Trường, sinh năm 1983, quê ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là tân Giáo sư trẻ nhất ngành Cơ học.

Từ năm 2019 đến nay, thầy Trường là giảng viên Trường Đại học Phenikaa và hiện đang là Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng.

Trước khi công tác tại Trường Đại học Phenikaa, GS Vũ Văn Trường từng có 5 năm làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội (từ năm 2014-2019); là thực tập viên, Tập đoàn Clean Venture 21, Nhật Bản giai đoạn 2011-2012.

Ảnh: Trường Đại học Phenikaa

Thầy Vũ Văn Trường tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí của Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2007. Năm 2010, thầy Trường nhận bằng thạc sĩ. Năm 2013, thầy nhận bằng tiến sĩ ngành Cơ học, đều tại Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.

Thầy Vũ Văn Trường được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Cơ học vào năm 2019.

GS.TS Vũ Văn Trường đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đã hoàn thành 4 đề tài cấp cơ sở trở lên; công bố 111 bài báo khoa học, trong đó có 52 bài trên các tạp chí uy tín; hoàn thành 4 đề tài nghiên cứu khoa học với 3 đề tài cấp quốc gia Nafosted, một đề tài cấp cơ sở; xuất bản 2 cuốn sách tại nhà xuất bản uy tín.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Vũ Văn Trường gồm: nghiên cứu quá trình truyền nhiệt và quá trình biến đổi pha; nghiên cứu động lực học dòng chảy, dòng nhiều pha, dòng trong thiết bị vi lỏng.

GS Vũ Văn Trường từng nhận nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Giải thưởng Tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo của Hội Cơ học Việt Nam năm 2018; Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất năm 2013, tạp chí quốc tế uy tín (SCI) Journal of Chemical Engineering of Japan của Hội hóa học Nhật Bản năm 2014; Nhà khoa học xuất sắc năm 2019 của Trường Đại học Phenikaa; Giảng viên, nhà khoa học tiêu biểu năm 2019 của Tập đoàn Phenikaa; Nhà khoa học có công bố khoa học xuất sắc năm học 2021-2022; Nhà khoa học xuất sắc lĩnh vực khoa học tự nhiên- kỹ thuật công nghệ năm học 2022-2023 của Trường Đại học Phenikaa; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017-2018; Chiến sĩ thi đua cơ sở tại Trường Đại học Phenikaa các năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; Best paper Award 2022.

Đề tài "Nghiên cứu tính toán số dòng nhiều pha với truyền nhiệt và chuyển pha hóa rắn" của GS Vũ Văn Trường đã đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2018 - giải thưởng danh giá nhất của ngành Cơ học Việt Nam. Đề tài này phát triển được một phương pháp mô phỏng số với một chương trình tính toán hoàn chỉnh cho dòng nhiều pha bao gồm truyền nhiệt chuyển pha với kết quả đáng tin cậy. Chương trình được xây dựng dựa trên phương pháp theo dấu biên kết hợp với kỹ thuật nội suy thông qua việc giải trực tiếp hệ phương trình vi phân động lượng và năng lượng. Phương pháp theo dấu biên được sử dụng để biểu diễn biên phân cách giữa các pha với nhau bởi các phần tử liên kết (- lưới Lagrange) di chuyển chuyển trên lưới cố định (- lưới Euler). Khi có sự hiện diện của pha rắn, kỹ thuật nội suy được sử dụng để thỏa mãn điều kiện biên không trượt tại biên rắn và thoản mãn điều kiện nhiệt độ hằng tại các biên tương ứng. Chương trình đã được ứng dụng cho nhiều bài toán khác nhau bao gồm tính toán số dòng đa lưu chất, tính toán số dòng hai pha rắn–lỏng với truyền nhiệt và chuyển pha, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha trong khoang, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha cho các hạt chất lỏng.