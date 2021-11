Chân dung Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House vừa bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 – Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có thông báo chính quyền phường An Phú, TP.Thủ Đức (nơi ông Hoàng tạm trú) và gia đình của ông Hoàng về việc bắt tạm giam vị TGĐ này. Hiện, ông Hoàng đang bị tạm giam tại trại giam T16, Bộ Công an.

Đáng chú ý, ngay khi thông tin ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giá cổ phiếu TDH liền giảm 2,86%, về ngưỡng 11.900 đồng/cp trong phiên giao dịch chiều 25/11.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Ảnh: ST

Được biết, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng sinh năm 1976, tại TP.HCM. Trình độ: Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Đối với quá trình công tác, từ năm 1995 đến năm 2005, ông Hoàng học và làm việc tại Sydney - Australia.

Giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 05/2010 giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Từ tháng 06/2010 đến tháng 05/2015, ông Hoàng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức. Từ năm 2011 đến tháng 05/2015, đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Từ tháng 06/2015 - 11/2021 ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Ngoài ra, ông Bảo Hoàng giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất động sản khác.

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, ngày 24/11, TDH đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm TGĐ của ông Hoàng. Trước đó, vào ngày 01/11, vị TGĐ này đã bán ra gần 1,8 triệu cổ phiếu TDH theo phương thức thỏa thuận. Sau thương vụ, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại TDH xuống còn 0,25% vốn (281.421 cp).

Không chỉ vậy, đơn vị khác có liên quan đến ông Hoàng là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (DWTD) - công ty liên kết của TDH đã đăng ký bán toàn bộ 311.941 cp TDH từ ngày 18/11-16/12. Ông Hoàng đang đồng thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại DWTD.