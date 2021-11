Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 25/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ bảo Hoàng (SN 1976, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 – Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có thông báo chính quyền phường An Phú, TP. Thủ Đức (nơi ông Hoàng tạm trú) và gia đình của ông Hoàng về việc bắt tạm giam vị TGĐ này. Hiện, ông Hoàng đang bị tạm giam tại Trại giam T16, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện truyền thông của Thuduc House cho biết, phía công ty chỉ mới nghe thông tin chứ chưa được phía Bộ Công an thông báo.

Theo người này, nhiều ngày qua do công ty có nhiều nhân viên bị mắc Covid-19 nên chuyển sang làm việc online, không đến trụ sở.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là Tiến sĩ quản trị kinh doanh, là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (tức Fideco).

Ngoài ra, ông Bảo Hoàng giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất động sản khác. Ông còn là gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP.HCM.