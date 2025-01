Chân dung những lãnh đạo trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng tuổi Ất Tỵ

1. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; trình độ Cử nhân Luật, An ninh.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh.

Năm 2012, với cấp bậc hàm Đại tá, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, rồi được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014.

Đến tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an.

Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào năm 2019.

Từ tháng 8/2019, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Sau gần 1 năm, ông kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 1/2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Bộ Chính trị đối với ông Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, tháng 10/2024, ông được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.





Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Hồng Diên là Uỷ viên Trung ương Đảng hai khoá liên tiếp XII và XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Hồng Diên là tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp. Ông từng có thời gian làm công tác đoàn tại một số cơ quan ở Thái Bình.

Ông giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, rồi Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 4/2020. Trên vai trò là đại biểu Quốc hội khoá XIV, ông Diên là Uỷ viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Từ tháng 5/2020, ông Diên được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (kiêm nhiệm).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hồng Diên được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Hồng Diên đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương sau khi được Quốc hội khoá XIV biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm.

3. Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải

Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công; cử nhân Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tiến Hải cán bộ trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác của tỉnh Cà Mau: từ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp rồi đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Mau.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa

Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa.

Thượng tướng Trần Việt Khoa sinh năm 1965; quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Thượng tướng Trần Việt Khoa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Quốc phòng từ tháng 4/2016; được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2013, Trung tướng năm 2017, Thượng tướng năm 2021.

Thượng tướng Trần Việt Khoa từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Tư lệnh và Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

5. Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng

Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965, quê quán xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn cử nhân quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quá trình công tác, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng từng trải qua nhiều vị trí như Phó Chính ủy Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 9/2019, ông Thắng được thăng quân hàm Trung tướng. Sau đó giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025, Chính ủy Quân khu 9. Từ tháng 11/2020, ông là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 11/2022, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

6. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê Nam Định. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế.

Ông Túc từng làm phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, phó Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 11/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.