Công an truy tìm tổ chức, cá nhân chủ sở hữu hơn 168 tấn đồng trong 6 container

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đang truy tìm tổ chức, cá nhân chủ sở hữu hơn 168.288kg đồng trong 6 container tại cảng Hải An, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.