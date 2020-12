Chân tướng ông trùm đại gia buôn lậu hàng hóa với khối lượng "khủng" vừa bị phá tại Quảng Ninh

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 24/12, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can.

Đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Ngoài "ông trùm" Đào Văn Chấp bị khởi tố, có vợ và hai con của Chấp là: Phạm Thị Hà (SN 1967, trú ở tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, là vợ) và hai con là Đào Tuấn Duy (SN 1992) và Đào Mạnh Đức (SN 1995, trú ở đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Liên quan đến vụ án, còn có các đối tượng khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam là: Vi Xuân Mạnh (SN 1993, ở xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Dương Văn Tuấn (SN 1983, ở tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Chí Tuệ (SN 1982, ở khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Trần Văn Sỹ (SN 1983, trú ở bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Đình Thao (SN 1975, ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Phạm Văn Tú (SN 1982, ở thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, 22h ngày 17/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra kho của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Anh Đức (ở thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên).

Đây là kho chứa hàng nhập lậu của các đối tượng. Theo đó, các loại hàng hoá nhập lậu đi qua cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh (tỉnh Quảng Ninh), thì sẽ được vận chuyển bằng xe container, xe tải cỡ lớn... về các kho bãi đặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Để việc tiêu thụ hàng lậu diễn ra bài bản, công ty này thường xuyên có hơn 40 nhân viên làm việc, ngoài giám đốc, thì phân công nhiệm vụ rõ ràng gồm kế toán, thủ kho, tạp dịch, bảo vệ, trực đàm và hơn 20 lái xe chuyên chở hàng hóa.

Thời điểm khám xét kho hàng, Cơ quan chức năng thu giữ rất nhiều sổ sách, hóa đơn, chứng từ... liên quan đến việc buôn bán hàng lậu.

Để theo dõi số lượng hàng nhập và hàng xuất thì trong các tài liệu của kho thể hiện, mỗi mặt hàng tương xứng với một mã hàng khác nhau, chỉ những người trong đường dây buôn lậu này mới biết để giao dịch và hiểu riêng với nhau. Hàng hóa sau khi nhập kho ở Hưng Yên thì tiếp tục được xuất đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước, như Hà Nội, Đà Nẵng...

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án buôn lậu với quy mô rất lớn, xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch từ trước đến nay. Mỗi ngày các đối tượng vận chuyển, buôn bán hơn 200 tấn hàng hoá các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng qua đường dây buôn lậu này, gây thất thoát số tiền khổng lồ cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.