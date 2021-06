Chân dung Phó Giám đốc Công an Thái Bình vừa được thăng hàm Đại tá

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sĩ năm 2021.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, các cá nhân khác cũng được trao quyết định thăng cấp bậc hàm gồm: Trung tá Khúc Ngọc Phong – Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá; Thiếu tá Nguyễn Thái Hợp – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá.

Ngoài ra, trong đợt này cũng thăng cấp bậc hàm đối với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ các đơn vị, Công an huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Vương vừa được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương sinh năm 1978 ở Thái Bình, ông là Thạc sỹ Luật, hiện đang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Quốc Vương đã được trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2016, 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2019, 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm 2020, 2021.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Quốc Vương như sau:

- Từ năm 1996 đến 1998: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân

- Từ tháng 10/1998 đến tháng 7/2001: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

- Từ tháng 8/2001 đến tháng 5/2002: Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2007: Cán bộ, Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 1/2008 đến tháng 7/2009: Phó Đội trưởng, Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2009: Phó Đội trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2015: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2020: Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình

- Từ tháng 9/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.