Chiều 11/9, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện một số phòng ban nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam được thăng hàm Thiếu tướng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao quyết định cho đồng chí Lê Hồng Nam. Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Thiếu tướng Lê Hồng Nam và khẳng định đây là niềm vinh dự với đồng chí Lê Hồng Nam nói riêng và Công an TP.HCM nói chung.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn khi nhận hàm Thiếu tướng, đồng chí Lê Hồng Nam tiếp tục phát huy các phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân, là một lãnh đạo, chỉ huy giỏi, luôn là người đầy tớ trung thành, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966, quê quán Bình Dương, trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm.

Ông Lê Hồng Nam 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an.

Từ cuối năm 2018, ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến cuối tháng 6/2020, ông Lê Hồng Nam được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM tới nay.

Hiện nay Công an TP.HCM đã có 4 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM.