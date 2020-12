Chân dung 'tú ông' rởm vụ tuyển 'phi công trẻ' phục vụ phụ nữ lớn tuổi giá 5-10 triệu đồng/lần

Như tin đã đưa ngày 24/12, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt giam Hồ Công Tài (19 tuổi, ở Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 21/12, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của anh T.V.L. (SN 1992, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về việc anh bị một đối tượng có tài khoản zalo là "Nguyễn Thị Yến" lừa đảo môi giới dịch vụ tuyển "phi công" cho những người phụ nữ lớn tuổi. Mỗi lần đi khách có giá từ 5 - 10 triệu đồng.

Nghi can Tài tại cơ quan điều tra.

Sau khi thỏa thuận qua zalo, một đối tượng nữ nói giọng Huế gọi điện thoại cho anh L. để tạo niềm tin và chốt đơn hàng. Sau đó đối tượng này yêu cầu anh gửi thẻ điện thoại để nộp phí dịch vụ. Trong ngày 11/12, anh L. đã 6 lần nộp thẻ cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 23 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Hồ Công Tài. Tài lúc này lộ diện chính là chủ tài khoản zalo "Nguyễn Thị Yến", thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh L. khi đang ở nhà riêng ở thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Tài khai từ tháng 8 đến nay, đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, giả là phụ nữ để đăng tin tìm thanh niên phục vụ những phụ nữ lớn tuổi. Sau đó đối tượng này sử dụng một điện thoại có cài phần mềm chuyển đổi giọng nói từ nam sang âm nữ để gọi điện cho các "quý ông" thỏa thuận "đơn hàng". Tài yêu cầu bị hại gửi mã thẻ cào điện thoại để nộp phí dịch vụ rồi mới cung cấp thời gian, địa điểm khách hàng đang chờ.

Qua xác minh, với thủ đoạn trên, Hồ Công Tài đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.