Chân yếu, bước đi không vững sau chấn thương có thể bị đứt dây chằng chéo khớp gối

TS, bác sĩ Phan Bá Hải, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức cho biết, nguyên nhân bị đứt dây chằng chéo khớp gối rất đa dạng, có thể đến do tai nạn, chấn thường bởi các hoạt động thường ngày.

Chủ yếu là do tác động gián tiếp, thường do chấn thương trong khi chơi thể thao như chân bị xoắn vặn đột ngột trong khi đang chạy, bàn chân bị cố định đột ngột do sa chân xuống hố hoặc bị người khác giẫm vào (đá bóng).

Cũng có thể do người chơi xoay người chuyển hướng quá nhanh (tennis), hoặc do nhảy cao rồi rơi xuống tiếp đất trong tư thế chân không thuận hoặc trụ chân không chuẩn (bóng chuyền, bóng rổ).



Một số người bị chấn thương trực tiếp do va chạm vào vùng gối hay gặp trong tình huống cản bóng (bóng đá) hoặc do tai nạn giao thông.