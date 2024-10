Kể từ khi rời khỏi YG Entertainment sau 10 năm gắn bó, Lalisa Manoban - thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc BLACKPINK, đã trải qua một giai đoạn sự nghiệp gây tranh cãi. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều nghi vấn từ công chúng, cô không chỉ chứng tỏ năng lực cá nhân mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các hoạt động solo của mình, khiến không ít người hâm mộ phải ngạc nhiên.

Sau khi nhóm BLACKPINK kết thúc world tour "BORN PINK" vào cuối năm 2023, nhiều người lo ngại rằng Lisa sẽ gặp khó khăn khi tự mình đứng trên sân khấu quốc tế mà không còn sự hỗ trợ từ YG. Trái với suy nghĩ đó, sự nghiệp solo của Lisa đã nhanh chóng thăng hoa, với nhiều hoạt động nổi bật và thành tựu đáng ghi nhận. Một trong những dấu mốc quan trọng là việc cô phát hành liên tiếp ba MV solo trong năm 2024: "ROCKSTAR", "New Woman" và "Moonlit Floor", trong đó, "ROCKSTAR" đã mang lại cho cô nhiều kỷ lục đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số.

Lisa làm nên lịch sử lần thứ hai tại MTV VMAs, tiếp tục độc chiếm giải "Best Kpop". Ảnh: IG.

Chặng đường solo thăng hoa của Lisa (BLACKPINK)

Lisa cũng tiếp tục ghi dấu ấn tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, khi chiến thắng ở hạng mục "Best Kpop" với ca khúc "ROCKSTAR", trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giành giải thưởng này hai lần liên tiếp. Đây là một thành tựu không nhỏ, thể hiện sự công nhận của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế đối với tài năng của nữ ca sĩ người Thái Lan.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Lisa còn lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng khi tham gia loạt phim nổi tiếng của HBO, "The White Lotus" phần 3, dự kiến phát sóng vào năm 2025. Loạt phim này từng giành được nhiều giải thưởng danh giá như 15 giải Emmy và 2 giải Quả cầu vàng, việc Lisa tham gia đóng phim cho thấy sự mở rộng ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực diễn xuất. Bên cạnh đó, cô còn tổ chức buổi họp fan với quy mô toàn châu Á sẽ diễn ra vào tháng 11/2024, trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK thực hiện một sự kiện giao lưu lớn như vậy.

MV "New Woman" của Lisa. Clip: Offical Lisa.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đi kèm với áp lực. Trong quá trình ra mắt các sản phẩm solo, Lisa đã phải đối diện với nhiều chỉ trích từ công chúng. MV "ROCKSTAR" của cô bị cáo buộc vi phạm bản quyền khi Gabriel Moses - đạo diễn của MV "FE!N" của Travis Scott, cáo buộc Lisa đã sao chép ý tưởng và phong cách của mình. Thêm vào đó, cộng đồng mạng còn chỉ trích Lisa về việc chiếm dụng văn hóa người da màu trong sản phẩm âm nhạc của cô. Trước những cáo buộc này, Lisa và ê-kíp của cô vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Không chỉ gặp phải tranh cãi về bản quyền, Lisa còn bị nghi ngờ hát nhép trong màn trình diễn tại lễ trao giải VMAs 2024 và lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival 2024. Tại VMAs, cô đã biểu diễn hai ca khúc "New Woman" và "ROCKSTAR", nhưng bị một số tờ báo quốc tế, bao gồm cả tạp chí Billboard, chê bai về màn trình diễn này. Đặc biệt, Billboard đánh giá tiết mục của Lisa là tệ nhất tại VMAs 2024, khiến cô phải chịu nhiều áp lực từ phía công chúng.

Tiếp đó, tại Global Citizen Festival 2024, màn trình diễn "Moonlit Floor" của Lisa tiếp tục gặp phải những nghi ngờ về việc hát nhép. Nhiều người cho rằng, cô đã không hát trực tiếp, thay vào đó là sử dụng backtrack, khiến cho các đoạn trình diễn không khớp với hình ảnh trên sân khấu. Điều này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, với nhiều bình luận chỉ trích nặng nề. Một số ý kiến còn gọi cô là "nữ hoàng hát nhép" và cho rằng cô không chân thành trong các phần biểu diễn của mình.

Lisa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các hoạt động solo của mình, khiến không ít người hâm mộ phải ngạc nhiên. Ảnh: IG.

Mặc dù vậy, Lisa vẫn nhận được sự bảo vệ từ nhiều người hâm mộ có mặt trực tiếp tại các sự kiện. Một số khán giả đã đăng tải các video chứng minh rằng cô không hát nhép và thực sự đã biểu diễn trực tiếp. Đặc biệt, ca sĩ chính của nhóm nhạc Sixpence None The Richer, nhóm từng phát hành ca khúc "Kiss Me" mà nhiều người cho rằng "Moonlit Floor" đã đạo nhạc, đã lên tiếng bảo vệ Lisa. Ông cho rằng ca khúc của cô chỉ là một phiên bản mới và ông cảm thấy vui mừng khi tác phẩm của mình được thế hệ trẻ đón nhận.

Bất chấp những khó khăn và tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Lisa đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Sự xuất hiện sắp tới của cô tại show diễn thời trang nội y đình đám của Victoria’s Secret sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nơi mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về cô. Cô cần phải cải thiện kỹ năng và vượt qua những chỉ trích để mang đến một màn trình diễn hoàn hảo tại sự kiện được mong đợi này.