Chàng trai 140kg và cuộc chiến 84 ngày thắng Covid-19 ngoạn mục

Bệnh nhân phải can thiệp ECMO 84 ngày. Ảnh: BVCC

Ngày 10/11/2021, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 tiếp nhận bệnh nhân V.Q.D viêm phổi do Covid-19, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường type 2 mới phát hiện, béo phì độ 3 với cân nặng 140kg.



Đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng nhanh vì hiện tượng bão cytokine (tăng viêm quá mức trong Covid-19), bệnh nhân được theo dõi hồi sức liên tục.

Nhập viện được 18 giờ, bệnh nhân đã diễn tiến nguy kịch, phải can thiệp đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn. Tình trạng suy hô hấp diễn tiến nhanh, trên bệnh nhân béo phì nặng và tiên lượng can thiệp thủ thuật phức tạp, các chuyên gia hồi sức Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đã phải can thiệp ECMO (tuần hoàn màng ngoài cơ thể).

Bệnh nhân tiếp tục diễn tiến suy đa cơ quan do bão cytokine, các chuyên gia hồi sức tiến hành vừa lọc máu hấp phụ, vừa duy trì ECMO.

Sau 1 tuần hồi sức tích cực với kỹ thuật cao, bệnh nhân bắt đầu hồi phục và ổn định dần. Tuy nhiên, phổi bệnh nhân đông đặc đến 80% do Covid-19 tiến triển nặng, bệnh nhân phải hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO.

Các bác sĩ hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, suốt 84 ngày can thiệp ECMO, có những thời điểm tổn thương phổi diễn tiến nặng đến mức mặc dù được hỗ trợ ECMO hoàn toàn, oxy hoá máu bệnh nhân vẫn không đủ đảm bảo, thậm chí đe doạ tử vong.

Các buổi hội chẩn liên chuyên khoa hồi sức tích cực, dinh dưỡng lâm sàng, dược lâm sàng, hô hấp, vật lý trị liệu được thực hiện hàng tuần để đưa ra chiến lược điều trị và chăm sóc phù hợp ở từng thời điểm, đáp ứng với những diễn biến lâm sàng phức tạp của bệnh nhân.

Với nỗ lực không mệt mỏi của y bác sĩ, "kỳ tích" đã xảy ra. 84 ngày thở máy xâm lấn và can thiệp ECMO phức tạp với nhiều biến chứng liên quan béo phì bệnh lý và viêm phổi Covid-19 nặng, chức năng phổi bệnh nhân bắt đầu hồi phục, bệnh nhân được cai máy thở vào ngày 23/1/2022.

Bệnh nhân đã hồi phục như một kỳ tích. Ảnh: BVCC

Mặc dù vẫn phải thở oxy dòng cao (HFNC), bệnh nhân bắt đầu được phục hồi chức năng hô hấp, vận động và dinh dưỡng tăng cường. Sau 84 ngày, bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ oxy lưu lượng thấp, các vùng xẹp phổi và đông đặc trên X-quang cải thiện đáng kể.

Lãnh đạo Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đánh giá đây là một trong những trường hợp bệnh nhân viêm phổi Covid-19 có cân nặng hiếm gặp (140 kg) tại Việt Nam, với thời gian duy trì ECMO dài nhất tính đến thời điểm hiện tại (84 ngày).