Trần Đức Việt - chàng trai gốc Việt sinh năm 1992 đang định cư tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh NVCC

Từ sinh viên "áp chót" đến Á khoa Học viện Ngoại giao 2014



Trần Đức Việt chia sẻ bản thân là một học sinh có học lực tốt, tuy nhiên lại không có định hướng rõ ràng cho tương lai và ngành học nào cụ thể khi sắp tốt nghiệp cấp ba. Chính vì vậy, anh lựa chọn dựa trên... "cái tên" ngành học và trường của mình. Tại kì thi đại học năm 2010, anh suýt trượt đại học và là sinh viên áp chót khi nhập học tại khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng vượt qua sự tự ti và mất định hướng, môi trường học tập cùng sự nhiệt huyết của các thầy cô ở trường đã truyền "lửa" và cảm hứng cho chàng trai trẻ. Với sự say mê học hỏi, nỗ lực, càng tìm hiểu, anh càng yêu thích và hứng thú với ngành học mình chọn.

Đáp lại những sự cố gắng ấy, anh Việt tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng Cử nhân Luật quốc tế loại giỏi và danh hiệu Á khoa khóa học năm 2014. Đây là thành công bản thân anh tự hào nhất và cũng là thành tựu khởi đầu, đặt nền móng cho những bước tiến sau này.

Nắm bắt cơ hội để tạo nên thành tích vượt bậc

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận được nhiều lời mời và làm việc tại một số hãng luật nước ngoài có văn phòng ở Hà Nội. Trong thời gian đó, từ năm 2014 đến 2018, anh Việt bắt đầu xin các học bổng ngắn hạn như học bổng của Học viện Hòa giải Prague (Cộng hòa Séc), học bổng của Học viện Trọng tài (Pháp) và học bổng của Học viện Luật quốc tế La – hay (Singapore).

Khi đã tích lũy được một số kinh nghiệm và kiến thức từ quá trình làm việc cũng như các học bổng ngắn hạn, anh tiếp tục giành được học bổng thạc sĩ toàn phần Chevening của chính phủ Anh và học bổng cho khóa thạc sĩ luật về giải quyết tranh chấp quốc tế tại Thụy Sĩ. Anh Việt nhận thấy học bổng ở Thụy Sĩ phù hợp hơn với chuyên môn của mình nên đã quyết định tiếp tục theo học tại Geneva và từ chối học bổng tại Anh.

Anh Trần Đức Việt tại lễ tốt nghiệp ở Thụy Sĩ năm 2020. Ảnh NVCC

Sau khi hoàn thành chương trình học, chàng trai sinh năm 1992 đã có cơ hội được thực tập tại OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ở Paris và sau đó là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Geneva. Tại hai tổ chức này, Trần Đức Việt đã được làm việc với các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Chưa dừng lại ở đó, sau quá trình học tập và làm việc tại hai tổ chức quốc tế, thấy bản thân còn thiếu kiến thức về Luật Công pháp Quốc tế, anh đã quyết định ứng tuyển và giành được học bổng thạc sĩ Luật quốc tế về Hòa bình, An ninh và Phát triển quốc tế tại Đại học Glassgow (Scotland), Viện Nghiên cứu Quốc tế Barcelona (Tây Ban Nha) và Đại học Tự do Brussels (Bỉ) do Liên minh châu Âu tài trợ (Erasmus Mundus).

Trần Đức Việt cùng những người bạn quốc tế. Ảnh NVCC

Dự kiến sau khi tốt nghiệp chương trình này, anh Việt sẽ có trong tay tới ba tấm bằng thạc sĩ về Luật quốc tế và tiếp theo là tấm bằng thứ tư về Quan hệ quốc tế.

Chia sẻ về lý do gắn bó với ngành học, anh Việt nói: "Lí do lớn nhất mình gắn bó là mình có niềm đam mê và may mắn nắm bắt được cơ hội khi thời cơ đến. Các cơ hội đến rất tình cờ và mình cũng không chủ đích mong nó đến."

Khó khăn - gia vị không thể thiếu trên con đường đến thành công

Anh Việt không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm học bổng do nhận được nhiều kinh nghiệm từ các bạn bè xung quanh và anh chị đi trước. Khó khăn lớn nhất của anh trong quá trình học tập ở nước ngoài có lẽ là rào cản ngôn ngữ.

Anh Việt thông thạo tiếng Anh nhưng ngôn ngữ chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày ở Thụy Sĩ lại là... tiếng Pháp. Tại Barcelona, ngôn ngữ giao tiếp lại là tiếng Catalan. Chính vì vậy, anh Việt đã gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp hàng ngày. Để khắc phục điều đó, anh đã quyết tâm học thêm tiếng Pháp để có thể định cư lâu dài tại châu Âu.

Trần Đức Việt.

Bên cạnh ngôn ngữ, dịch Covid – 19 cũng khiến anh vấp phải nhiều cản trở. Tại Thụy Sĩ, bên cạnh việc bị cách ly nhiều lần, dịch bệnh đến cùng giãn cách xã hội khiến thành phố Geneva nhỏ nhắn, im ắng trở nên càng trầm lặng và có phần buồn chán. Bản thân anh vì thế gặp nhiều stress do lo lắng nhiễm bệnh, không được về thăm gia đình và không có cơ hội giao tiếp.

Ba năm chưa được về Việt Nam, bên cạnh nỗi nhớ gia đình và bạn bè, anh Việt cũng nhớ da diết ẩm thực Hà Nội, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Anh cho biết: "Thành phố Geneva không có nhiều đồ ăn Việt Nam và hương vị cũng không giống. Đồ ăn Việt Nam là nhất. Tháng 6 này mình sẽ về và quyết tâm ăn "sập" Hà Nội."

Hiện anh Việt đang theo học kỳ thứ hai của khóa thạc sĩ về Luật quốc tế về Hòa bình, An ninh và Phát triển quốc tế tại Barcelona. Nói về dự định tương lai, anh cho biết: "Chương trình học của mình sẽ kết thúc vào năm sau. Mình sẽ quay về Thụy Sĩ, tìm một công việc phù hợp với chuyên ngành về luật quốc tế và quan hệ quốc tế mà mình đang theo đuổi. Mình mong sẽ có cơ hội được làm việc trong Liên hợp quốc hoặc một tổ chức quốc tế phù hợp khác tại Geneva."



Chia sẻ tới các bạn trẻ vẫn đang loay hoay với dự định của mình, anh Việt vui vẻ nói: "Các bạn trẻ hãy sống và làm việc với những gì mình đam mê, như vậy mới được lâu dài và bền vững. Hãy luôn mở lòng và đón nhận cơ hội vì mình không biết điều gì đang chờ ở phía trước. Đừng bảo thủ trong vùng an toàn của mình. Luôn sẵn sàng chấp nhận và thử thách bản thân cả với những cơ hội tưởng như không phù hợp vì biết đâu tương lại đó lại là cái mình thích thì sao. Hãy phá bỏ mọi giới hạn."