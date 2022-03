Gần 150 người Việt được sơ tán trên đoàn xe đặc biệt ra khỏi vùng chiến sự Ukraine

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Hội người Việt Nam tại thành phố Krasnodar phối hợp đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về tỉnh Krasnodar của Liên bang Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Được biết, hiện còn khoảng 65-70 người Việt ở thành phố Kherson, 24 hộ gia đình với khoảng 80 người Việt Nam ở thành phố Mariupol, nơi giao tranh đang diễn ra.



Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nga để đón an toàn tất cả đồng bào tại các thành phố ở miền Đông Ukraine sơ tán qua Nga.

Trước đó, ngày 13/3, đoàn công tác của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại thành phố Krasnodar đã đón an toàn nhóm 14 người Việt Nam gồm 11 người lớn và 3 trẻ em đưa về cư trú tạm thời tại Krasnodar.

Đây là nhóm bà con Việt Nam đầu tiên rời Kherson, đi trên đoàn xe đặc biệt do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức để sơ tán người nước ngoài trong khuôn khổ hành lang nhân đạo. Đoàn xe được hộ tống bởi một số xe bọc thép, xe thiết giáp và binh sỹ trong suốt hành trình từ Kherson đến điểm tập kết tại Nga.

Theo phản ánh của bà con, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi chiến sự nổ ra. Chợ đóng cửa không kinh doanh buôn bán nên bà con không còn nguồn thu nhập. Cá biệt, có trường hợp kiốt bán hàng của bà con bị trúng đạn pháo, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Được sự hướng dẫn của lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và Liên bang Nga, cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng hai nước, nhóm 14 công dân Việt Nam trên đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở tỉnh Kherson của Ukraine.

Anh Lưu Xuân Trường - một công dân được sơ tán từ vùng chiến sự, cho biết, giao tranh ở trung tâm thành phố Kherson không nghiêm trọng như ở tỉnh Kharkov và một số địa phương khác. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột, mọi người không làm việc được, chỉ ở nhà và lo lắng, không biết khi nào căng thẳng có thể chấm dứt. Trong khi đó, hai con nhỏ của anh cũng không thể đi học.

Anh Trường chia sẻ: "Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ sơ tán khẩn cấp công dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine và sự vào cuộc của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Liên bang Nga, chúng tôi có cơ hội được rời đi an toàn. Chúng tôi cũng rất cảm động trước sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con Việt Nam tại tỉnh Krasnodar đã nhiệt tình hỗ trợ chỗ ăn ở và đi lại từ cửa khẩu về đây". Chị Hoàng Thị Vân, người vừa được sơ tán về Krasnodar, bày tỏ: "Chúng tôi hết sức cảm động trước sự hướng dẫn tận tình của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Krasnodar đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn này".

Trong nhóm công dân được sơ tán lần này, gia đình anh Phạm Văn Duẩn có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Vợ chồng anh Duẩn có con gái Phạm Lan Anh, 14 tuổi, không may mắc bệnh từ nhỏ, không thể tự đi lại được mà phải dùng xe đẩy. Đưa con gái vượt qua chặng đường khó khăn trong suốt một ngày đêm, anh Duẩn cho biết, gia đình sống gần ngoại ô thành phố chứng kiến cuộc chiến khốc liệt của quân đội hai nước, anh đã nhiều lần tìm cách đưa gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng không thành công. Anh Duẩn chia sẻ: "Đi về phía Bắc thì gặp giao tranh ở vùng Donetsk, đi về phía Tây thì giao tranh ở khu vực Nikolaiev cũng đang rất gay go. Phía Nam thì bị cô lập vì đường giao thông và cầu bắc qua sông đều đã bị phá hủy. Chỉ có duy nhất là qua biên giới Nga. Nhưng phải đợi đến khi có hàng lang an toàn rồi chúng tôi mới quyết định xuất phát".

Về đến Krasnodar, toàn bộ nhóm 14 công dân Việt Nam kể trên được bố trí chỗ ở tạm thời tại một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố. Cộng đồng người Việt Nam tại Krasnodar hỗ trợ mọi chi phí ăn ở và xe đưa đón bà con trong thời gian chờ làm thủ tục cho chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Vũ Sơn Việt cho biết, công tác bảo hộ công dân, đón bà con sơ tán từ Kherson tương đối phức tạp do tình hình chiến sự vẫn diễn biến căng thẳng. Theo ông Việt, phía Nga hỗ trợ tích cực trong việc đảm bảo an toàn cho bà con người Việt trong quá trình di chuyển ra khỏi vùng chiến sự về đến điểm đón an toàn. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Vũ Sơn Việt cho biết thêm, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ bà con hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 12/3, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức đón và đưa 2 đoàn người Việt Nam từ Ukraina sơ tán qua Liên bang Nga về nước.

Thông tin từ Đại sứ quán cho biết, sáng sớm 12/3, Đại sứ quán cùng với các thành viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã ra ga Kazan để đón đoàn từ Rostov on Don lên, đưa về Đại sứ quán nghỉ ngơi, chờ đợi và nhập với đoàn di chuyển bằng ô tô từ thành phố Voronhez lên để sau đó đưa tất cả 23 bà con ra sân bay Sheremetyevo lên chuyến bay về Hà Nội.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã gặp gỡ, ân cần hỏi thăm bà con ở Ukraine. Đại sứ Khôi cũng vui mừng thông báo Đảng và Chính phủ đã quyết định tổ chức 10 chuyến bay để đưa người Việt Nam tại Ukraine hồi hương.

Đây là kết quả của nỗ lực chung và sự quan tâm sát sao của Đại sứ quán, cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nga, Hội người Việt Nam tại Nga và sự ủng hộ không thể thiếu từ phía Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga.